Kreis unterstützt Vereine durch Online-Seminare

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 728 bestätigte Coronafälle – damit sind zwei weitere Infektionen bekannt. 542 Personen sind wieder genesen, neun mehr als noch am Vortag. 28 Personen sind verstorben. Somit sind aktuell 158 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 11.753 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.

Bund und Länder planen, einige Vereinsstätten zeitnah wieder zu öffnen und den gemeinsamen Sport wieder zu erlauben. Vereine stehen dann vor der Aufgabe, Konzepte für eine Rückkehr ins Vereinsleben zu entwickeln. „Die Herausforderungen während der Corona-Pandemie, Angebote und Unterstützung zu organisieren, haben Vereine und ehrenamtlich Engagierte gut angenommen und umgesetzt. Wir wollen mit Hilfe unseres Ehrenamtsbüros die Vereine auch weiterhin unterstützen und ihre Fragen beantworten“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann. Online-Seminare seien zum Beispiel eine Möglichkeit, viele zu erreichen und wichtige Informationen in die Breite zu streuen.

Das Ehrenamtsbüros des Kreises Lippe ist die Schnittstelle zwischen Lippes Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen und Verbänden, Vereinen und Initiativen. Der persönliche Kontakt mit dem Ehrenamtsbüro hat sich zurzeit komplett auf Telefonate und den Austausch per E-Mail und Brief verlagert. Katharina Schröder, Leiterin des Ehrenamtsbüros, sammelte dabei in den vergangenen Wochen Anregungen für Seminarangebote. Weitere Themenvorschläge für ein Online-Seminar oder Fragen können an ehrenamt@kreis-lippe.de gesendet werden oder telefonisch unter (0 52 31) 62-5001 mit Katharina Schröder besprochen werden.