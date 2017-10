Horner Schüler wieder mobil: Unternehmen aus OWL sponsern Fahrzeug

Kreis Lippe. Noch Anfang des Jahres sah es so aus, als müsste sich die Schule am Teutoburger Wald in Horn-Bad Meinberg in seiner Mobilität einschränken und die Anzahl der Klassenausflüge reduzieren. Doch pünktlich zum neuen Schuljahr haben Sponsoren der Förderschule des Kreises ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. 23 Firmen und Organisationen aus OWL lassen künftig gemeinsam das „Mobil zum Nulltarif“ für einen guten Zweck über lippische Straßen rollen.

„Unser bisheriger Kooperationspartner musste die Finanzierung einstellen, so dass eine Zeit lang unklar war, ob der Unterricht in der bisherigen Qualität fortgeführt werden kann“, berichtet Stephan Parsons vom Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe, der das Projekt zusammen mit Petra Werning von der Agentur „VereintMobil“ begleitet hat. Beide haben nun den Ford Connect im Beisein einiger Sponsoren an Schulleiter Friedhelm Hille übergeben. „Mit dem Fahrzeug können wir kleinere Gruppenfahrten in die Region unternehmen und am täglichen Leben teilnehmen, wie z.B. Einkaufen fahren oder kulturelle Ziele besuchen. Das Schulmobil ist eine tolle Bereicherung für unsere pädagogische Arbeit“, betonte Hille. Damit werde die erforderliche individuelle Förderung der derzeit rund 150 Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ideal ergänzt. „Da sich, wie die meisten deutschen Kommunen, auch der Kreis Lippe in einer weiterhin angespannten Finanzlage befindet, gilt ein besonderer Dank den Sponsoren, die die Finanzierung des rund 30.000 Euro teuren Fahrzeugs sichergestellt haben“, unterstrich Parsons abschließend.

BUZ: Startklar: Schulleiter Friedhelm Hille (2. v.l.) nimmt im Beisein einiger Sponsoren das neue Schulmobil entgegen

Foto: ©Kreis Lippe