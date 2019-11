Herausragendes Engagement für Kirche und Kultur: Verdienstmedaille für Elisabeth Webel

Kreis Lippe. Durch ihr langjähriges Engagement, vor allem im kirchlichen und kulturellen Bereich, hat Elisabeth Webel anerkennenswerte Verdienste erworben. Im Rahmen einer Feierstunde nahm sie deshalb jetzt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus den Händen von Lippes Landrat Dr. Axel Lehmann entgegen. „Aufgrund Ihrer konstruktiven Art und durch Ihre strukturierte Denkweise geben Sie immer wieder wichtige Impulse und Anregungen für die ehrenamtliche Arbeit“, betonte Landrat Dr. Lehmann in seiner Laudatio.

Intensiver Einsatz für die Gemeinde St. Nicolai in Lemgo: Elisabeth Webel singt seit über drei Jahrzehnten in der Kantorei St. Nicolai in Lemgo im Kirchenchor. Während dieser Zeit war sie mit großem Engagement in die Organisation der Oratorienaufführungen eingebunden. Die Kalletalerin plante im Vorfeld der Konzerte die entsprechende Aufteilung der Räumlichkeiten sowie den Kartenvorverkauf. Bei den Konzerten übernahm sie die Betreuung der Orchestermitglieder und Solisten. Ihr vielfältiges Engagement zeigt sich auch im Rahmen ihrer Tätigkeiten im Organisationsteam für das alle zwei Jahre stattfindende Renaissance-Musikfestival „mixTour“. Die Ordensträgerin entwickelt Konzertideen, stellt Kontakte zu Künstlern her, organisiert das Catering und hilft überall da, wo Hilfe benötigt wird.