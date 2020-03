Haarstudio Braasch feiert 10-jähriges Bestehen

Barntrup. Claudia Braasch-Phillips hat sich vor 10 Jahren dazu entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und ihr eigenes Haarstudio in Barntrup zu eröffnen. Seit 2007 hat sie ihren Meistertitel und darf auch Lehrlinge ausbilden. All das hat sich ausgezahlt und sie ist sehr zufrieden, dass ihr „klassischer Friseur“ in der Mittelstraße 33, so gut von den Kunden angenommen wird.

Pünktlich zum Jubiläum wurden die Räumlichkeiten bis ins kleinste Detail renoviert. Bürgermeister Jürgen Schell, welcher zum Gratulieren vorbeigekommen ist, zeigt sich sichtlich begeistert von dem Umstyling des Friseursalons. „Das moderne Erscheinungsbild des Friseursalons strahlt nicht nur Frische aus, sondern vermittelt auch eine angenehme und familiäre Atmosphäre“, so Schell. Wände und Decken wurden gestrichen und der Fußboden erneuert. Firma KOTA Farben aus Barntrup hat hier in Rekordzeit tolle Arbeit geleistet. Die Räume wirken durch die neuen Farben heller und freundlicher. Das 4-köpfige Team freut sich über die neuen „Arbeitsräume“.

Neben Claudia Braasch-Phillips bestehend aus Janine Braasch, Sarah Eikermann und Natali Kryker hält das Team seit 10 Jahren zusammen und genau das schätzen die Kunden sehr. Beständigkeit und Qualität machen den Friseursalon aus. Christine Belz, treue Kundin im Haarstudio Braasch, ist ebenfalls sehr zufrieden mit dem Service und kommt daher immer gerne wieder. Neben dem klassischen Haarschneideprogramm bietet Farb- und Strähnenexpertin Janine individuelle Strähntechniken an. Claudia und Sarah sind gefragt, wenn es um das Thema Haarverlängerung geht.

Wer Lust hat, das Team noch zu verstärken, kann sich gerne bei Claudia Braasch-Phillips (Tel: 05263 957595) melden. Es wird eine Teilzeitkraft gesucht!

Hier der Link zur Facebookseite:

https://www.facebook.com/haarstudiobraasch/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARB3wexrnuxAUYEDwnSISVv6PgsDYxvPPqMG9FPlBhOuTIqi-QBByT1isojUZg-

v1ONuBnjXF28IGkha