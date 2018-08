GGUM wird 10

Bielefeld. Zum 10jährigen Jubiläum der Galerie GUM wird den interessierten BesucherInnen der Galerie ein abwechslungsreiches Sonderprogramm geboten. Nach der Lesung von Willi Kemper im August findet am 08.09.2018 findet die Intervention #8 mit dem Bielefelder Künstler und Musiker Marc Awolin statt.

Für die Vokale Performance in der Galerie GUM wird erstmals Froit von Berens, das alter Ego Marc Awolins auftreten. Zu Gehör bringt er die Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters, Klangpoesie sowie improvisatorische Sprachstücke. In diversen Zungen erklingt ein Spektrum an Ausdrucksformen, das den Bogen aufspannt von phonetischer Jonglage bis hin zur zum rituellen SingSang. Der Galerieraum wird so zur Echokammer sprachgestalteter Empfindung.

Marc Awolin ist Dortmund geboren und hat seine pianistische Ausbildung in Detmold,Tel Aviv und Paris erhalten. Mit zeitgenössischer Musik und Improvisation hat er sich in Wettbewerben profiliert. Seit seinem Grundstudium in Freier Kunst ( an der HBK Braunschweig) und der genreüberschreitenden Forschung musikalischer Improvisation setzt er sich wiederholt mit sprachlicher Substanz auseinander. In den unterschiedlichen Szenarien von Sprachspiel , Etüde und Invokation wird der menschliche Laut für ihn zu einem wesentlichen Gestaltungsträger.

Gabriele Undine Meyer zeigt während der Intervention #8 Rückblicke auf die vergangenen zehn Jahre Ausstellungen in der Galerie GUM in zwei Fotoserien: Intervention #5 (K)ein röhrender Hirsch über’m Sofa und Intervention #6 Fensterbilder.

Ort: Galerie GUM, Weststr. 66, 33615 Bielefeld

Termin: Samstag, 08.09.2018

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Eintritt: frei

Foto: © GGUM