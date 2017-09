„Gartenschau Bad Lippspringe“ als neue Marke

Hochwertige Ausgestaltung, günstige Dauerkarten und familienfreundliche Preise

Bad Lippspringe. Die Landesgartenschau 2017 verspricht noch 38 Tage lang ein herausragendes Erlebnis mit Blumenpracht und Waldidylle, die neue Gartenschau kündigt sich aber bereits an. Im Rahmen seiner jüngsten Sitzung hat der Aufsichtsrat der Landesgartenschau Bad Lipp-springe 2017 GmbH (LGS) die Marschroute für die Zukunft beschlossen. Das Hauptgelände mit Kaiser-Karls-Park und Waldpark wird auch in den nächsten Jahren hochwertig ausgestaltet. Günstige Dauerkarten und eine familienfreundliche Preisarchitektur machen den Besuch nach einer kurzen Schließzeit ab dem 19. November 2017 sehr attraktiv.

Das etablierte Logo und der treffende Slogan „Blumenpracht und Waldidylle“ bleiben für die neue Gartenschau erhalten. Zudem setzt Bad Lippspringe weiterhin auf die Akzente, mit denen die Stadt die Marke Landesgartenschau zusätzlich aufgeladen und großes Lob von hunderttausenden Besuchern bekommen hat. So können sich die Gäste auch zukünftig auf die neu inszenierte Waldkulisse mit jahrzehntealten Bäumen und vielen schattigen Bereichen sowie auf die Spielwelt der Elfen und Trollen mit individuell gestalteten Spielpunkten freuen.

„Auf Grund des guten Erfolges werden wir die neue Gartenschau mit den bewährten Details fortschreiben und kontinuierlich um weitere Aspekte ergänzen“, macht Bürgermeister und LGS-Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Bee deutlich. Die Gartenschau Bad Lippspringe wird ganzjährig mit Haupt- und Nebensaison geöffnet sein. Beim Veranstaltungsprogramm setzen die Verantwortlichen auf monatliche Höhepunkte, geben aber auch regionalen Akteuren entsprechenden Raum. Die Ansprache der Bürger und Besucher erfolgt durch Informationsveranstaltungen und eine Weiterführung der umfangreichen Medienarbeit.

Für die Zukunft hat die Gartenschau Bad Lippspringe insbesondere zwei Zielgruppen im Visier. Neben den heimischen Bürgern und Familien mit Kindern zählen dazu vor allem die so genannten Best Ager mit einem besonderen Interesse an Blumen, Gärten und Parks. Mit Blick auf diese Zielgruppen erfolgte auch die Preisgestaltung mit einem preisgünstigen Angebot für die Einwohner aus Bad Lippspringe und der näheren Umgebung sowie einem attraktiven Angebot für Kur- und Urlaubsgäste. Die Hauptsaison läuft vom 1. April bis zum 31. Oktober, die Nebensaison vom 1. November bis zum 31. März.

Die Jahreskarten für Erwachsene kosten regulär 35,00 Euro und im Vorverkauf bis zum 15. Januar 2018 nur 30,00 Euro. Für Ermäßigte (Schüler ab 18 Jahre, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Arbeitslosengeld-II-Empfänger, Grundsicherungsempfänger, Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr, Menschen mit Behinderung ab 70 Prozent; jeweils mit gültigem Ausweis) sind die Jahreskarten regulär für 32,50 Euro und im Vorverkauf bis zum 15. Januar 2018 für nur 27,50 Euro erhältlich. Eine Familienkarte für einen Erwachsene und eine beliebige Anzahl eigener Kinder von 3 bis einschließlich 17 Jahre gibt es regulär für 37,50 Euro und im Vorverkauf bis zum 15. Januar 2018 für nur 32,50 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und eine beliebige Anzahl eigener Kinder von 3 bis einschließlich 17 Jahre kostet regulär 72,50 Euro und im Vorverkauf bis zum 15. Januar 2018 nur 62,50 Euro.

Während der Hauptsaison gelten folgende Preise für Tageskarten: Erwachsene 9,50 Euro, Erwachsene ermäßigt 7,50 Euro, Kinder von 3 bis einschließlich 17 Jahre 1,00 Euro. Für Gruppen ab 15 Personen gilt ein Preis von 8,50 Euro pro Karte. Grundschulklassen und Kindergärten aus Bad Lippspringe mit mindestens einer erwachsenen Begleitperson haben im Rahmen der Unterrichts- und Kita-Betreuung freien Eintritt. In der Nebensaison kosten die Tageskarten 4,00 Euro für Erwachsene und 0,50 Euro für Kinder (keine Ermäßigungen).

„Mit diesen Eckwerten haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um mit der Gartenschau Bad Lippspringe dauerhaft und nachhaltig erfolgreich zu sein. Der hochwertig und harmonisch gestaltete Park hat viele Besucher beeindruckt und wird gewiss zum Wiederkommen in den nächsten Jahren anregen. Jetzt gilt unsere volle Konzentration aber einem möglichst erfolgreichen Abschluss der Landesgartenschau 2017“, freuen sich die LGS-Geschäftsführer Erika Josephs und Ferdinand Hüpping auf die kommenden Wochen und die weitere Ausgestaltung und Vermarktung der Gartenschau Bad Lippspringe.

Fotos: Stadt Bad Lippspringe, Landesgartenschau