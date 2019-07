Disco in 120 Metern Höhe

Bad Oeynhausen. Um kurz nach 23:00 Uhr gehen am 3. August im Kurpark die Lichter aus. Dann sammeln sich im nächtlichen Dunkel auf der Mittelachse tausende Besucher und warten auf den Höhepunkt der Parklichter 2019 – das musiksynchrone Höhenfeuerwerk.

Mit Unterstützung von E.ON Energie Deutschland und den Stadtwerken Bad Oeynhausen steigen bei Songs von Queen oder auch Abba hunderte Leuchteffekte in den Himmel und feiern die 70er Jahre. An acht verschiedenen Orten werden auf den Kurhausterrassen insgesamt über 460 Zündungen ausgelöst. Jede einzelne sorgt dafür, dass der Himmel über dem Kaiserpalais durch strahlende, farbenfrohe Formationen erleuchtet wird. Im Rhythmus der Musik fliegen die Bomben bis zu 120 Meter hoch. So wird ein Hit wie „Girls, girls, girls“, der das ambivalente Verhältnis zwischen Männern und Frauen beschreibt, durch schnell wechselnde Akzente aus weichen Bildern mit romantischen Sequenzen und harten Schritten samt akustischer Proteste dargestellt.

Das Highlight der Parklichter wird von FLASH ART durchgeführt. Die international renommierte Firma aus Bielefeld ist Partner der Pyronale Berlin und hat bereits beim Finale der Fußball Europameisterschaft, bei Formel 1 Grand Prixes oder Bühnenshows der Fantastischen Vier Pyroeffekte geschossen. Der Kurpark bietet für die Feuerwerk-Spezialisten als Szenefläche einige Besonderheiten. Aufgrund der architektonischen Anordnung des Parks stehen die Zuschauer auf der langgezogenen Sichtachse. Damit die Musik auch in den hinteren Reihen simultan zum Feuerwerk wahrgenommen wird, wird sie mit einem Verzögerungseffekt angepasst. Zudem wird während des Feuerwerks die Parkillumination timecodebasiert auf die Feuerwerkseffekte abgestimmt und nimmt so die jeweilige Farbwelt auf.