Der kleine König und sein Pferd Grete – Theaterstück

Theater für Kinder ab drei Jahren im Jahnplatz Nr. 5

Bielefeld. Am Samstag, 14. Dezember, um 14 Uhr, können sich Kinder ab drei Jahren im Beratungszentrum Jahnplatz Nr .5 der Stadtwerke Bielefeld Gruppe das Theaterstück „Der kleine König und sein Pferd Grete“ ansehen. In dem einstündigen Stück für die ganze Familie geht es um Freundschaft und kleine Probleme des Alltags, die gemeinsam mit den Zuschauern interaktiv gelöst werden. Morgen kommt die kleine Prinzessin zu Besuch. Was soll der kleine König bloß mit seiner Cousine anstellen? Grete weiß etwas: Eine Party mit tollen Spielen und einem Kuchenwird geplant.

Das gibt einige Verwicklungen… Hedwig Munck schuf die Figur des Kleinen Königs zunächst für die Sandmännchen -Sendungen. Von da aus trat der kleine Kerl seinen Siegeszug durch die deutschen Kinderzimmer an. Mit kindlicher Naivität beantwortet er nicht philosophische Fragen, sondern Fragen, die das Leben der Kinder betreffen.

Tickets zum Preis von sieben Euro bzw. fünf Euro (für Kinder