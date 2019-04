Blühmischung für Schmetterlinge und Wildbienen

Gütersloh. Wer mit einer bunten Samenmischung eine mehrjährige Blumenrabatte im Hausgarten anlegen möchte, der kann sich schon bald über die bunten Blumen freuen und tut gleichzeitig etwas Gutes für Insekten.

Die Samenmischung wird ab sofort von der Umweltberatung in der Friedrich-Ebert-Straße 54 (Ecke Eickhoffstraße, Rathaus III) kostenlos an Interessierte abgegeben. „Insekten sind wichtig für die Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen und sichern die Erträge in Landwirtschaft und Gartenbau.

Auch tragen sie zur Biologischen Vielfalt bei und übernehmen als Baustein in der Nahrungspyramide eine wichtige Funktion zum Erhalt anderer Arten wie zum Beispiel insektenfressende Vögel“, so Umweltberaterin Gisela Kuhlmann. Durch einen lang anhaltenden Blühzeitraum liefere diese Blühmischung Pollen und Nektar während der gesamten Insektensaison. Dadurch werde die Nahrungsversorgung von blütenbesuchenden Insekten entscheidend verbessert. Die Aussaat ist einfach und sollte ab April bis Juni erfolgen.

Der Inhalt der Samentüte „Lebendige Gärten in Gütersloh“ enthält zwei Gramm und ist für Kleinflächen von einem bis zwei Quadratmetern ausreichend.

Die Mischung ist für einen sonnigen Standort gedacht. Sie besteht aus attraktiven Wildpflanzen und verändert in jedem Jahr ihr Gesicht: Im ersten Jahr dominieren die einjährigen Arten wie Kornblume und Mohn, im zweiten Jahr erst stellen sich die mehrjährigen Arten wie zum Beispiel Margeriten ein. Die Mischung ist nicht als Blumenwiese geeignet (sie wird bis zu 120 cmhoch), sondern ist wegbegleitend oder am Zaun oder vor Mauern einzusäen. Weitere Informationen zu „Lebendigen Gärten“ gibt es bei Gisela Kuhlmann und Beate Gahlmann, Umweltberatung der Stadt Gütersloh, unter der Telefonnummer 05241 822088. Mehr Informationen unter: www.natur.guetersloh.de