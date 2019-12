Besondere Führungen im Hexenbürgermeisterhaus und im Junkerhaus am 27. Dezember

Lemgo. Wer noch nach einem Ausflugsziel oder eine interessanten Beschäftigung zum Jahresab-schluss sucht, dem seien Lemgos Museen ans Herz gelegt. Beide öffnen nach einer kurzen Pause bereits am 2. Weihnachtsfeiertag wieder ihre Türen. Jeweils am 27. Dezember bieten beiden Häuser dann eine besondere, öffentliche Führung an: Um 14 Uhr findet im Hexenbürgermeisterhaus eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „ Obstbauliteratur aus vier Jahrhunderten “ mit Willi Hennebrüder vom BUND Lemgo stattfinden, der die Exponate für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Die Ausstellung war ursprünglich zum diesjährigen Apfeltag errichtet worden und aufgrund ihrer Beliebtheit bis zum 01.01.2020 verlängert worden. Die Teilnahme an der Führung ist ebenso wie der Museumseintritt frei.

Im Junkerhaus findet dann um 19 Uhr erstmals diesen Winter die bereits in den Vorjahren beliebte öffentliche Taschenlampenführung statt. Durchführen wird sie an diesem Tag Christiane Thiel. Die Teilnahme an der Führung kostet 4 €. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten unter 05261/667695 (Junkerhaus) oder 052 61/ 213276 (Hexenbürgermeisterhaus).