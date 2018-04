Bertelsmann initiiert ersten Social Day in Gütersloh

Gütersloh. Im Rahmen des ersten „Bertelsmann Social Days“ am Heimatstandort in Gütersloh, gestalteten 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Corporate Centers einige Klassenräume der Grundschule Sundern neu. Die Mitarbeiter hatten sich im Vorfeld freiwillig für das Projekt gemeldet. Die Stadt Gütersloh stellte die notwendigen Materialien wie Farben und Streichutensilien zur Verfügung und Bertelsmann ermöglichte die Umsetzung des Gemeinschaftsprojektes während der Arbeitszeit.

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagte: „Als größter Arbeitgeber am Standort engagiert sich Bertelsmann mit einer Vielzahl von Projekten in unterschiedlichen Bereichen in der Region. Am Social Day bieten wir interessierten Mitarbeitern die besondere Möglichkeit, sich über ihr Arbeitsfeld hinaus sozial und kreativ zu engagieren.“

Insgesamt strichen die Bertelsmann-Mitarbeiter am Social Day fünf Räume der Grundschule Sundern.

Als Überraschung für den Wiedereinzug der Grundschüler hinterließen die freiwilligen Helfer in jedem der neugestalteten Klassenzimmer ein Buchpaket. Die Buchpakete enthalten insgesamt 50 Kinder-, Sach- und Lernbücher von Autoren der Verlagsgruppe Random House.

Joachim Martensmeier, städtischer Bildungsdezernent, lobt das Engagement der Bertelsmann-Mitarbeiter: „Ein toller Einsatz, der auch den Akteuren offensichtlich Spaß gemacht hat. Danke für den Fleiß und das Ergebnis.“