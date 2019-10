Bauhaus-Ausstellung im Technischen Rathaus

Bielefeld. Die Wanderausstellung „Neues Bauen im Westen“ der Architektenkammer NRW ist ab Dienstag, 8. Oktober, in Bielefeld zu sehen. Präsentiert werden über 250 Fotografien, Zeichnungen und Pläne und 15 für die Ausstellung angefertigte, maßstabgerechte Architekturmodelle. Im Technischen Rathaus in der August-Bebel-Straße 92 wird die Ausstellung am 8. Oktober um 17 Uhr eröffnet und ist dort bis Ende Oktober zu sehen. Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit, am 16., 23. und 30. Oktober jeweils um 18 Uhr im Else-Zimmermann-Saal Vorträge zum Thema „Bauhaus“ zu hören. Die Ausstellung im Technischen Rathaus ist montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.