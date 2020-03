Azubis treffen Ausbildungsbetrieb – Speeddating am 26. März

Rheda-Wiedenbrück. Am Donnerstag, 26. März, ab 16 Uhr haben junge Leute eine gute Chance, einen Ausbildungsplatz zu finden. In der Veranstaltung „Speeddating: Azubi trifft Ausbildungsbetrieb“ bieten lokale Unternehmen für 32 unterschiedliche Berufe insgesamt rund 60 Ausbildungsplätze für diesen Sommer an. Das Angebot ist breit gefächert: Die Unternehmen bilden in kaufmännischen und handwerklichen Berufen aus. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Voraussetzungen, die ausbildungsinteressierte Jugendliche für eine qualifizierte Bewerbung erfüllen müssen.

Beim Speeddating ist für jeden Schulabschluss etwas dabei. Damit interessierte Jugendliche bei den Unternehmen landen, die eine Ausbildung anbieten, die ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht, findet ein kurzes Vorgespräch im Rathaus statt. Petra Winkelsträter von der Fachstelle Übergang Schule-Beruf gleicht dabei die schulische Leistungen und Abschlüsse, aber auch die Interessen und persönlichen Stärken der interessierten Jugendlichen mit dem Anforderungsprofil der Ausbildungsbetriebe ab. In diesem Vorgespräch erhalten die interessierten Jugendlichen auch die genauen Gesprächstermine für das Speeddating am 26. März. Ohne das Vorgespräch ist eine Teilnahme nicht möglich. „Mit dem Speeddating schaffen wir eine Plattform, auf der sich Jugendliche und Ausbildungsbetrieb begegnen. Ich versuche eine möglichst passgenaue Vermittlung, damit möglichst viele Jugendliche noch einen Ausbildungsplatz finden“, erläutert Petra Winkelsträter von der Fachstelle Übergang Schule-Beruf. „Fachkräftemangel fängt bei der Ausbildung an. Deshalb unterstützen wir mit diesem Angebot unsere Unternehmen, geeignete Auszubildende zu finden“, berichtet Wirtschaftsförderin Nikola Weber.

Das Speeddating wird jährlich einmal von der Fachstelle Übergang Schule-Beruf und der Wirtschaftsförderung organisiert und findet 2020 zum 8. Mal statt. Die Teilnahme ist für Unternehmen und natürlich Schülerinnen und Schüler kostenlos. Jugendliche unter 27 mit Wohnsitz in Rheda-Wiedenbrück, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, melden sich einfach unter Tel: 05242-963595 oder Mail: petra.winkelstraeter@rh-wd.de um ein persönliches Vorgespräch im Rathaus zu vereinbaren. Neben den Vorstellungsgesprächen können die teilnehmenden Jugendlichen die Beratungsangebote der Agentur für Arbeit, der Jobcenter, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und von Ausbildungszentren in Anspruch nehmen.

Die ausführliche Informationen zum Speeddating: Azubi trifft Ausbildungsbetrieb sind in einem Flyer zusammengefasst. Der Flyer ist im Rathaus erhältlich und auf der städtischen Internetseite abrufbar.