Ausbildungsplatzbörse 2018 im Dietrich-Bonhoeffer-Kolleg

Detmold. Die Agentur für Arbeit Detmold veranstaltet zusammen mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Kolleg (DBB) und heimischen Arbeitgebern in Lippe eine Ausbildungsplatzbörse, und zwar am Dienstag, 23. Januar, von 11 bis 15 Uhr, in der Mensa des DBB. Denn Anfang des neuen Jahres beginnt ein wichtiger Zwischenspurt in der Lehrstellenvermittlung für den Ausbildungsstart im August bzw. September 2018.

„Viele klein- und mittelständische Unternehmen besetzen ihre freien Ausbildungsstellen mittelfristig bis kurzfristig. Aus diesem Grund führen wir unsere aktuelle Ausbildungsplatzbörse – wie in den übrigens in den Vorjahren auch – im Januar durch“, erläutert Heinz Thiele, Leiter der Agentur für Arbeit. Rund 1.500 Jugendliche sind zu der Veranstaltung eingeladen, um sich über mehrere hundert offene Ausbildungsstellen für das laufende Ausbildungsjahr zu informieren.

Laura Krüger, Teamleiterin der Detmolder Berufsberatung, empfiehlt, sich bei der Ausbildungssuche nicht nur auf einen Wunschberuf festzulegen, sondern auch einen Plan B im Hinterkopf zu behalten: „Das wären Alternativen zum Wunschberuf in der gleichen Branche oder auch in anderen Gebieten. Zweck der Veranstaltung ist es ja, das gesamte Ausbildungspotential darzustellen, damit sich junge Leute überlegen können, auf welche Lehrstellen sie sich noch bewerben können und wollen.“

Das Jobcenter Lippe, die Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold und die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Detmold sind auf der Börse ebenso vertreten, wie etwa 20 Ausbildungsbetriebe aus Lippe. Bettina Kreiling, Teamleiterin vom Arbeitgeber-Service der Detmolder Arbeitsagentur, weiß aus den Vorjahren, dass es hilfreich ist, wenn die jugendlichen Besucher ihre Bewerbungsunterlagen oder zumindest einen Lebenslauf zur Börse mitbringen. „Dann hat man gleich Kontaktdaten zum Aushändigen an interessierte Unternehmen.“

Die Ausbildungsplatzbörse ist öffentlich und kann von jedem Interessenten – Schüler, Lehrer, Eltern, Pädagogen, Arbeitgeber – besucht werden.

Wer geeignete Stellenangebote findet, jedoch Unterstützung beim Bewerbungsvorgang benötigt, ist bei der Berufsberatung genau richtig, und meldet sich im Nachgang der Börse persönlich in der Agentur für Arbeit Detmold an oder auch telefonisch unter der gebührenfreien Service-Hotline 0800 4 5555 00.

Foto: Motivbild der Vorjahresmesse