André Rieu auf „großer Geburtstagstournee“

HalleWestfalen. Es gibt kaum einen Weltstar, der Fans jeder Altersgruppe und jeder Nationalität weltweit so sehr begeistert wie André Rieu. Seit über dreißig Jahren tourt der charismatische Niederländer mit seinem Orchester um die ganze Welt und für 2020 hat er eine ganz besondere Überraschung im Tour-Gepäck: Am 01. Oktober 2019 feiert er seinen 70. Geburtstag und ab Januar geht Rieu auf große Geburtstagstournee durch ganz Deutschland. So führt ihn seine konzertante Reise auch in das GERRY WEBER STADION, wo der Starviolinist am 16. Mai (Samstag) 2020, ab 19.00 Uhr, bereits zum zwölften Mal gastieren wird. „Ich freue mich sehr auf diese ganz besondere Tournee und darauf, meinen Geburtstag mit meinen Fans in ganz Deutschland zu feiern. Für mein Orchester und mich ist diese Tournee etwas ganz Besonderes. In Deutschland zu spielen, wo meine Karriere vor vielen Jahren begonnen hat, ist wie nach Hause kommen. Ich lade Sie alle ein, mit uns einen zauberhaften, unvergesslichen Abend zu erleben“, sagt Rieu.

Das Publikum darf sich im Mai des kommenden Jahres auf einen romantischen, festlichen Konzertabend in HalleWestfalen mit einem ganz besonderen Programm freuen – bestehend aus den schönsten Titeln aus Film, Musical, Oper und natürlich vielen herrlichen Walzern. Letztmals begrüßte André Rieu in der ostwestfälischen Eventarena im Mai dieses Jahres 6.000 Besucher und verwandelte die Haller Arena einmal mehr in einen prächtigen „Dreivierteltakt-Ballsaal“. Die bisherigen elf Auftritte des „Walzerkönigs“ besuchten insgesamt rund 72.000 Rieu-Fans. Aufgrund dieses anhaltenden Zuschauerzuspruchs ist Rieu der festen Überzeugung, dass klassische Musik nicht nur für eine musikalische Elite, sondern für jeden geschrieben wurde. Von der New York Times wird er daher zu Recht als „Maestro der Massen“ gefeiert. In Deutschland wird er von seinem 60-köpfigen „Johann Strauss Orchester“, im Übrigen das größte private Orchester der Welt, seinem Chor, internationalen Sopranistinnen und den „Platin Tenors“ begleitet.

2018 war das erfolgreichste Jahr des niederländischen Geigers und Dirigenten, mit mehr als 700.000 verkauften Tickets weltweit – auch für seine laufende Welttournee 2019 sind bereits über 600.000 Karten verkauft. Rieu wird in diesem Jahr unter anderem in den Niederlanden, Kolumbien, Chile, Spanien und Portugal zu erleben sein. In seiner beeindruckenden Karriere verkaufte er mehr als 40 Millionen CDs und DVDs (seine aktuellen Alben heißen „Romantic Moments II“ als CD und „Love in Maastricht“ als DVD). Zudem hat er 30 Nummer-eins- Chart-Positionen erreicht und 500 Platin-Auszeichnungen erhalten. Auch im Social Media-Bereich misst der Stargeiger größte Erfolge. Seine YouTube-Videos haben bisher weit über eine Milliarde Aufrufe erreicht. Auf Facebook zählt der Walzerkönig über 4,5 Millionen Abonnenten und erreicht mit seinen Postings mehr Interaktionen als Barack Obama oder Justin Bieber, so dass ihm die Frankfurter Allgemeine Zeitung im April einen eigenen Artikel widmete: „Wie der Violinist André Rieu zum Instagram-Star wurde.“

Privat ist André Rieu seit über 40 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Frau Marjorie auf einem romantischen Schloss aus dem Jahr 1452 in seiner niederländischen Heimatstadt Maastricht. Das Paar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.