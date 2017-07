Ahlers ist Partner des PIONEERS CLUB Bielefeld

Herford. Am 1. Juli fällt für die Ahlers AG der Startschuss einer neuen richtungsweisenden Kooperation: das traditionsreiche Modeunternehmen wird Partner und Förderer des PIONEERS CLUB Bielefeld. Die junge Networking-Plattform bringt mittelständische Unternehmen und Start-ups mit innovativen Geschäftsideen sowie internationale Kreative und Experten der Digitalwirtschaft in einer ideenfördernden Arena zusammen.

Das Konzept ist auf offenes und kommunikatives Arbeiten ausgelegt und bietet auf insgesamt 800 Quadratmetern ausreichend Rückzugsmöglichkeiten. Die Ahlers AG hat zum Start ein umfassendes Paket mit zwei Arbeitsplätzen gebucht, das im Rotationsprinzip von ausgewählten Mitarbeitern für spezielle Projekte und den kreativen Austausch mit der regionalen Start-up-Szene genutzt werden soll. Der Coworking Space liegt zentral im Herzen von Bielefeld (Ritterstraße 8). Zum Club-Paket gehören auch jeweils 10 Tickets für Speaker und Community Events.

„Als international aufgestelltes Modeunternehmen mit einem stark wachsenden E-Commerce mussten wir nicht lange überlegen, Unterstützter und Mitglied des PIONEERS CLUBS zu werden. Inspiration ist für unser Geschäft in allen Bereichen von zentraler Bedeutung und das Community-Modell des Clubs passt für uns perfekt“, kommentiert Christian Schneider, Personalleiter der Ahlers AG, die Zusammenarbeit.

„Einerseits ausgewählten Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, neue Impulse hinsichtlich digitaler Prozesse und Innovationen zu gewinnen, andererseits vielleicht die nächsten Highflyer für eine unserer Premium-Marken oder andere Unternehmensbereiche zu gewinnen, ist dabei besonders attraktiv für uns“, ergänzt Vorstandsmitglied Götz Borchert. „Unsere Teams müssen dazu nicht immer an den festgelegten Plätzen arbeiten. Für uns zählen am Ende nur die positiven Entwicklungen und Ergebnisse und welche Impulse unserer Mitarbeiter mitnehmen“, so Borchert weiter.

Die Ahlers AG ist einer der größten börsennotierten Mode-Hersteller mit Schwerpunkt Männermode in Europa und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. 1919 in Jever gegründet, befindet sich der Unternehmenssitz seit 1932 im westfälischen Herford. Kernmarken sind Premiummarken wie Pierre Cardin, Baldessarini, Otto Kern und Pioneer Authentic Jeans, sowie Pionier Workwear, als ein in Deutschland führender Berufsbekleider.

Das Unternehmen betreibt europaweit 30 eigene Shops, 118 Partner-Stores und ist mit seinen Marken auf rund 2.800 Wholesale-Flächen präsent. Im Geschäftsjahr 2015/16 lag der Umsatz der Ahlers AG bei 232,3 Millionen Euro.

Die Wurzeln des Pioneers Clubs liegen in der seit 2015 von der Bertelsmann Stiftung betriebenen Founders Foundation. Diese Non-Profit-Organisation motiviert Menschen zu Unternehmensgründungen, bildet sie aus und unterstützt sie auf dem Weg zum eigenen Start-up mit Räumen, Mentoring, Coaching und weiteren Dienstleistungen.