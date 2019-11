105 Bertelsmann-Mitarbeiter lesen über 2.570 Kindern vor

Gütersloh. Bertelsmann engagiert sich auch in diesem Jahr wieder beim bundesweiten Vorlesetag: 105 Bertelsmann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – so viele wie noch nie – besuchten am heutigen Vormittag 31 Kindergärten und Schulen in Gütersloh, um dort insgesamt 2.578 Kindern Geschichten vorzulesen.

Für Kinder und Einrichtungen gab es außerdem Buchgeschenke: Insgesamt 3.098 Bücher gingen an Kinder und Einrichtungen. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, verfügen über einen deutlich größeren Wortschatz, haben im Schnitt später bessere Noten und mehr Spaß am Lesen.

Eine Studie der Stiftung Lesen belegt, dass Kindern, denen mehrmals in der Woche vorgelesen wird, das Lesenlernen leichter fällt. Doch in etwa jeder dritten Familie in Deutschland lesen Eltern ihren Kindern selten oder nie etwas vor. Deswegen gibt es den bundesweiten Vorlesetag, der auf die Bedeutung des Vorlesens aufmerksam macht.

Der bundesweite Vorlesetag, der in diesem Jahr zum 16. Mal stattfand, ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung DIE ZEIT, der Stiftung Lesen sowie der Deutsche Bahn Stiftung. Bertelsmann beteiligt sich bereits zum 15. Mal in Folge.