2.500 Quadratmeter Blühstreifen für Insekten

Auf einer freien Wiese hinter dem Gütersloher Corporate Center sind drei Flächen entstanden, auf denen nun seltene Blumen und Gräser wachsen und heimischen Insektenarten Lebensraum bieten.

Gütersloh. Kleiner Sonnenröschen-Bläuling, Kleiner Feuerfalter, Gallische Feldwespe oder die Ackerhummel: Vielleicht sind diese Insekten bald auch schon auf dem neu angelegten Blühstreifen hinter dem Gütersloher Bertelsmann Corporate Center zu beobachten.

Auf einer freien Wiese hinter dem Parkplatz wurden im Auftrag von Bertelsmann Real Estate und Services des Corporate Center im Mai auf insgesamt 2.500 Quadratmetern seltene Blumen und Gräser ausgesät, die nun bereits prächtig gediehen sind. Die drei Blühstreifen von zweimal 500 und einmal 1.500 Quadratmeter bieten neuen Lebensraum für heimische Insekten – und tragen so zum Schutz und zur Förderung gefährdeter Arten bei. „Bei unseren Überlegungen, die bislang brachliegenden Wiesen sinnvoll zu nutzen, sind wir schnell auf den Gedanken gekommen, etwas für den Umweltschutz zu tun“, beschreibt Volker Hinzmann, Teamleiter im Bereich Real Estate und Services, den Hintergrund der Aktion.

„Wir wollen damit auch ein Zeichen gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Öffentlichkeit setzen, dass wir auch handeln und nicht nur vom Umweltschutz sprechen“, sagt er und verweist auf die in den Jahren 2002 und 2003 durchgeführte Begrünung der Dachflächen des Corporate Center, die sich bestens bewährt habe.„Damit haben wir etwas für den Schutz des Gebäudes getan, aber gleichzeitig eben auch neuen Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen“, so Hinzmann. Fachliche Beratung durch die GNU Für eine fachgerechte Umgestaltung der Wiesen in naturnahe Blühstreifen nahmen Hinzmann und sein Team im März Kontakt mit Rudolf Pähler von der Gemeinschaft für Natur und Umweltschutz (GNU) im Kreis Gütersloh auf.