Titel der Neuerscheinung „121 Dates – Wie Sie sich 120 Frösche sparen können und den Prinzen schneller ins Netz locken“.

Es war eine schwere Geburt. Um ihren Traummann zu finden, brauchte Wendy Newman exakt 121 Dates! Im Klartext: Auf ihrer Online-Suche machte Wendy Newman fast jeden Fehler, den frau sich denken kann – und das können Sie sich sparen! Lachen Sie über Wendy Newmans Fehlgriffe oder weinen Sie darüber, vor allem aber: ziehen Sie Ihre Lehren daraus.

• 121 Dates informiert spaßig, spannend und ganz praktisch, welche Fallen man beim Online-Dating besser umgeht.

• 121 Dates hilft mit heißen Tipps, wie Sie überzeugend daten.

• Und 121 Dates motiviert Sie, stur und geduldig am Ball zu bleiben, bis Ihr Prinz im Netz zappelt! Und das kann mit ein bisschen Glück wirklich schon beim ersten Date sein!

Genießen Sie diesen erfolgreichen Dating-Führer, der in den USA und in Canada schon Tausenden von Frauen bei ihrer Suche nach dem Traumprinzen geholfen hat!

Wendy Newman, geb. 1967, ist in den USA ein äußerst gefragter Coach. Sie berät Paare und Einzelpersonen und hat in Hunderten von Workshops ihre Erfahrungen schon an Abertausende von Menschen weitergegeben. Ihren Partner hat Wendy Newman tatsächlich bei ihrem 121. Internet-Date kennengelernt.

Rezension von magazin.bildkontakte.de

„Wir konnten viel aus Wendy Newmans Erfahrungen lernen. Sie hat uns unterhalten und uns erinnert, worauf es ankommt: Denn am Ende geht es darum, glücklich zu sein.“

Rezension von Die Bücherfreaks

„Als ich dieses Buch entdeckt habe, musste ich erst einmal schmunzeln. Aber es machte auch neugierig. Die Autorin hat mit sehr viel Witz und Charme über ihre Erlebnisse berichtet. Ob ich die Tipps befolgen werde weiß ich noch nicht, aber daran denken werde ich bestimmt. Dank dem flüssigen und leichten Schreibstil kann man der Autorin super folgen.“

Reichel Verlag, ISBN 978-3-945574-87-4, 288 Seiten, € 19,90