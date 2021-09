Zweite Open Stage unter Corona-Bedingungen

Rhedaer Bahnhof organisierte der Jugendtreff Indoor

Rheda-Wiedenbrück. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Open Stage war der ungewöhnliche Veranstaltungsort: Im Parkhaus am Rhedaer Bahnhof organisierte der Jugendtreff Indoor aus dem städtischen Jugendzentrum Alte Emstorschule Ende August trotz Regen die Talentshow. Corona-konform an der frischen Luft bekamen die teilnehmenden Jugendlichen die Chance, ihr Talent vor den Zuschauern zu präsentieren.

Moderiert wurde der Abend wie in den letzten Jahren von Izedin Ekin. Über 150 Gäste aus Rheda-Wiedenbrück und Umgebung unterstützten die 19 Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr wieder aus Rappern, Sängerinnen und Sängern sowie Tänzerinnen und Tänzern bestanden. Das Publikum hatte am Ende wieder die Qual der Wahl und wählte Emo aus Rheda-Wiedenbrück, wie im letzten Jahr, zum Sieger. Platz zwei belegten Dimi378 und Batoul ebenfalls aus Rheda-Wiedenbrück und Platz drei ging an Demmo aus Gütersloh.

Georg Effertz als stellvertretender Bürgermeister stattete der Open Stage ebenfalls einen Besuch ab. Neben den zahlreichen Gästen aus Rheda-Wiedenbrück und Umgebung waren auch die Jugendtreffs Bauteil 5 aus Gütersloh und das Jugendhaus St. Aegidius aus Wiedenbrück gekommen.