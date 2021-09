Lesung zum Tabuthema Suizid am 22. September in der Altstädter Nicolaikirche

Bielefeld. Am Mittwoch, den 22. September 2021, um 18.30 Uhr, findet in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld eine Lesung mit der Autorin und Trauerbegleiterin Freya von Stülpnagel statt. Sie folgt einer Einladung der regionalen AGUS-Selbsthilfegruppe Angehörige um Suizid e.V. und liest unter anderem aus ihrem neuesten Buch „Und immer wieder – zurück ins Leben“.

Freya von Stülpnagel ist selbst Betroffene. Sie hat ihren achtzehnjährigen Sohn durch Suizid verloren. Die Juristin ist seitdem als Trauerbegleiterin tätig und hat ihren Trauerprozess in Büchern verarbeitet. In ihrem Buch „Und immer wieder – zurück ins Leben“ sind ihre persönlichen Erfahrungen besonders eindrücklich beschrieben. Es wird deutlich, wie sehr die Suiziderfahrung zwar ihren Lebensweg geprägt hat, aber sich dennoch, inmitten der Trauer, trotz alledem viel Trost, Kraft, Mut und neue Hoffnung entwickeln konnte.

„Die Autorin kommt auf Einladung unserer Regionalgruppe nach Bielefeld. Wir freuen uns, dass wir den lange geplanten Termin jetzt nachholen können. Es wird eine bewegende Lesung. Auch im Raum Bielefeld gibt es viele Angehörige nach Suizid, doch noch immer gilt es, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Nicht nur Betroffene sind herzlich eingeladen. Die Lesung kann vielen Menschen kraftvolle Impulse für ihre eigene Trauerarbeit geben.“, so Frauke Täschner, Leiterin der Bielefelder Selbsthilfegruppe. Für die monatlichen Treffen der AGUS-Gruppe stellt die evangelische Altstädter Nicolai-Kirchengemeinde den Raum zur Verfügung.

Die Veranstaltung beginnt am 22. September 2021 um 18.30 Uhr in der Altstädter Nicolaikirche. Für die musikalische Begleitung in den Lesepausen sorgt der Bielefelder Pianist Bernhard Auge vom Weimarer Jazz Trio. Die Einhaltung der Corona-Abstandsreglungen ist gewährleistet. Der Eintritt ist frei. Eine Spende für die Arbeit der AGUS-Regionalgruppe ist willkommen.

Informationen und Kontakt zur AGUS-Regionalgruppe über die Bielefelder Selbsthilfe-Kontaktstelle

unter Tel. (05 21) 96 406 96 sowie per E-Mail unter selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org . oder direkt über bielefeld@agus-selbsthilfe.de

Am: Mittwoch, 22. September 2021, um 18:30 Uhr

Ort: Altstädter Nicolaikirche, Niedernstrasse 4, 33602 Bielefeld