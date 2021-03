Written Imagery – mit Malerei von Aatifi, Collage und Konzeptkunst

Neue Galerie Dachau: Ausstellung zu Schrift in der Kunst von Aatifi, Dagmar Buhr, Herta Müller, Babak Saed und Elizabeth Thallauer bis 21. März 2021

Bielefeld/Dachau. Großformatige Malereien und Tuschezeichnungen des Bielefelder Künstlers Aatifi zeigt derzeit die kommunale Neue Galerie Dachau in der Nähe von München. Seine Werke sind maßgeblicher Teil der Gruppenausstellung „Written Imagery“ mit zeitgenössischen Positionen zum Umgang mit Schrift und Text in der Bildenden Kunst. Sie vereint mit Aatifi, Dagmar Buhr, Herta Müller, Babak Saed und Elizabeth Thallauer fünf Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Herkunft. Die bis zum 21. März 2021 verlängerte Schau umspannt künstlerische Facetten von kalligraphisch basierter Malerei bis hin zu Konzeptkunst, von einem von Körperlichkeit bestimmten Duktus bis hin zu einem extremen Purismus mit neutraler Stilistik.

Der Maler und Grafiker Aatifi (geboren in Afghanistan, lebt und arbeitet seit 1999 in Bielefeld) ist mit abstrakt-skripturalen, großformatigen Arbeiten auf Leinwand mit bis zu 2,50 mal 3,20 Metern und mittelgroßen Formaten auf Büttenpapier vertreten. Seine raumgreifenden Werke mit dynamischer Linienführung kommen ohne jeden Textbezug aus. Dagmar Buhr (geboren in Deutschland, lebt und arbeitet in Nürnberg) präsentiert Installationen mit neu kontextualisierter Sprache, Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (geboren in Rumänien, lebt und arbeitet in Berlin) Gedichtbilder als poetische Collagen, Babak Saed (geboren im Iran, lebt und arbeitet in Bonn) Sprachinstallationen in ungewohnten Zusammenhängen und Elizabeth Thallauer (geboren in Bulgarien, lebt und arbeitet in Nürnberg) spielt mittels eines Reliefs und einer Videoprojektion mit der kognitiven Wahrnehmung.

Sie alle interpretieren „Schrift nicht als bloßes Mittel zum Zweck, sondern als materialisierten Resonanzraum voller Mehrdeutigkeit“, so Hans-Peter Miksch, Initiator der Gruppenausstellung. Die Mitte September 2020 eröffnete Präsentation in der Neuen Galerie Dachau der Stadt Dachau an der Konrad-Adenauer-Straße 20 musste vorübergehend pandemiebedingt geschlossen bleiben. Nach Aufhebung der Schließung von Museen und Galerien im Landkreis Dachau ist sie

ab sofort bis zum 21. März 2021 täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet (mit beschränkter Besucherzahl). In der Region Ostwestfalen-Lippe werden Werke des Bielefelder Künstlers Aatifi im Sommer und im Herbst 2021 zu sehen sein: in der Gruppenausstellung „Grenzenlos“ unter anderem mit Arbeiten von Timm Ulrichs bei Müller-Held Kunst in Bad Oeynhausen (ab 13. Juni 2021) sowie in der Doppel-Ausstellung „Aatifi – Mark Tobey“ (rund um die Bielefelder Nachtansichten am 18. September 2021) im Schauraum des Ateliers Aatifi an der Ravensberger Straße 47 (Hinterhaus).