Wo Raucher Leben retten können

Der September im LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Paderborn . Rund um die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“ bietet das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn im September ein vielfältiges Rahmenprogramm an. Wegen der hohen Nachfrage werden öffentliche Führungen ab sofort auch dienstags (1., 8., 15., 22. und 29.9.) angeboten. In die Paderborner Vergangenheit geht es beim archäologischen Stadtrundgang am Mittwoch (2.9.). Darüber hinaus erwarten die Besucher zwei Vorträge: Am Donnerstag (17.9.) erforscht Prof. Dr. Michael Konkel die utopischen Heilsbilder im Buch des Ezechiel. Umweltforscher Dr. Christian Siebert erklärt am Mittwoch (23.9.), was Raucher zur Rettung des Toten Meeres beitragen können.

Neben öffentlichen Führungen am Sonntag ( 13., 20. und 27.9.) um 15 Uhr bietet das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) jetzt auch dienstags um 16.30 Uhr ( 15., 22. und 29.9.) Rundgänge durch die aktuelle Sonderausstellung „Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen Land“ an. Archäologische Fundstätten wie Jericho, Masada und Qumran sind weltberühmt. Das LWL-Museum zeigt die Funde dieser Kulturlandschaft bis zum 15. November erstmals als Ganzes. Am Sonntag (27.9.) wird die Führung von einer Gebärdensprachdolmetscherin begleitet.

Am Tag des offenen Denkmals (13.9.) führt Kuratorin Sonnhild Weirauch um 11 und um 15 Uhr durch die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“ und beleuchtet dabei auch Aspekte des Denkmalschutzes im Heiligen Land. Die Teilnahme ist im Eintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Individuelle Termine sind zusätzlich nach Vereinbarung möglich. Eine einstündige Führung kostet insgesamt 30 Euro zuzüglich des Museumseintritts. Dieses Angebot kann telefonisch unter 05251-105110 oder per E-Mail an kaiserpfalzmuseum@lwl.org gebucht werden.

In die Paderborner Vergangenheit führt der archäologische Stadtrundgang am Mittwoch (2.9.): Die Führung unter freiem Himmel startet um 17 Uhr an der Museumskasse. Von hier aus geht es zu aktuellen und vergangenen Ausgrabungen im Innenstadtbereich – zum Teil auch auf unwegsamen Pfaden. Die archäologischen Stätten wechseln regelmäßig und sind an tagesaktuellen Grabungen orientiert. Die Teilnahmegebühr beträgt 4,50 Euro.

Utopischen Heilsbilder im Buch des Propheten Ezechiel geht Prof. Dr. Michael Konkel am Donnerstag (17.9.) um 19.30 Uhr in einem kostenlosen Vortrag in der Abdinghofkirche auf den Grund. Ezechiel gehört zu den großen Schriftpropheten des Alten Testaments. Das gleichnamige Buch schildert seine Visionen und Symbolhandlungen. Konkel ist Inhaber des Lehrstuhls für Altes Testament der Theologischen Fakultät Paderborn und erarbeitet aktuell einen Kommentar zum Ezechiel-Buch.

„Wo Raucher Leben retten können“ erfahren Besucher beim gleichnamigen kostenlosen Vortrag von Dr. Christian Siebert am Mittwoch (23.9.) um 19.30 Uhr in der Abdinghofkirche. Auch das Tote Meer ist vom Klimawandel betroffen und trocknet aus. In etwa 300 Jahren wird von dem größten binnenländischen Salzsee nichts mehr übrig sein. Was „Raucher“ zu seiner Rettung und zum Frieden in der Region beitragen können, berichtet der Hydrogeologe des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, der seit über 15 Jahren zum Thema forscht.

Weitere Informationen unter:

http://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de

https://de-de.facebook.com/museuminderkaiserpfalz/

https://www.instagram.com/lwl_kaiserpfalzmuseum/