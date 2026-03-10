Wirtschaftsplan verabschiedet

Verbandsversammlung unter neugewählter Gremienspitze stimmte zu

Lemgo/Paderborn. Die Mitglieder und Eigentümer der OWL-IT haben den Planungen der Geschäftsleitung für das kommende Jahr zugestimmt.

Am 24.02.2026 trat die Verbandsversammlung der OWL-IT unter Leitung des Vorsitzenden Kai Abruszat (Gemeinde Stemwede) zusammen, um über den Wirtschaftsplan des kommunalen IT-Dienstleisters der Städte, Gemeinden und Kreise in OWL zu beraten.

Im Wirtschafts- und dem zugehörigen Stellenplan werden die wirtschaftlichen Ziele und Aufgaben sowie Ein- und Ausgaben der OWL-IT festgeschrieben.

Die Verbandsversammlung ist das höchste Beschlussgremium des Zweckverbandes und besteht aus insgesamt 94 Mitgliedern. Je nach Einwohnerzahl entsendet ein Verbandsmitglied einen bis vier Vertreter:innen in die Versammlung. Ebenso sind in gleicher Zahl stellvertretungsberechtigte Personen benannt. Das Verbandsgebiet umfasst die Kreise Minden-Lübbecke, Herford und Lippe sowie den Kreis Paderborn und kreisangehörige Städte aus dem Kreis Höxter und damit 58 Kommunen und Institutionen in Ostwestfalen-Lippe einschließlich dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL).

In der konstituierenden Sitzung am 21.01.2026, der ersten nach der Kommunalwahl 2025, war die bisherige Verbandsspitze wiedergewählt worden:

Als Vorsitzender der Verbandsversammlung der Ostwestfalen-Lippe-IT wurde Bürgermeister Kai Abruszat (Gemeinde Stemwede) und zu seinem Stellvertreter Bürgermeister Nicolas Aisch (Stadt Borgentreich) gewählt. Als Verbandsvorsteher ernannte das Gremium Bürgermeister Burkhard Schwuchow (Stadt Büren). Sein Stellvertreter ist Bürgermeister Rüdiger Meier (Gemeinde Kirchlengern). Auch der bisherige Vorsitzende des Verwaltungsrates Bürgermeister Dirk Tolkemitt (Stadt Bad Salzuflen) und sein Stellvertreter Bürgermeister Bernd Dumcke (Stadt Spenge) wurden in ihrer Funktion bestätigt.



BU: Verbandsspitze und Geschäftsleitung (v.l.): Verbandsvorsteher Burkhard Schwuchow (Bürgermeister Stadt Büren), Vorsitzender des Verwaltungsrates Dirk Tolkemitt (Bürgermeister Stadt Bad Salzuflen), Vorsitzender der Verbandsversammlung Kai Abruszat (Bürgermeister Gemeinde Stemwede) mit Silvio Große und Matthias Stoller, beide Geschäftsleiter der OWL-IT.