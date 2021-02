Wiedereinstieg planen: Telefonische Sprechstunde für Berufsrückkehrende im Kreis Gütersloh

Diana Glanz, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), bietet Interessierten in telefonischen Sprechstunden ein individuelles Gespräch zum beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase an

Kreis Gütersloh. Menschen, die beruflich wieder durchstarten möchten oder Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben, bietet die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bielefeld, Diana Glanz, in telefonischen Sprechstunden ein individuelles Gespräch zum beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase an.

In den Monaten Februar bis April 2021 finden die telefonischen Sprechstunden der BCA für Menschen im Kreis Gütersloh am Donnerstag, den 25. Februar 2021, von 9 Uhr bis 11 Uhr, am Dienstag, den 23. März 2021, von 10 Uhr bis 12 Uhr, sowie am Mittwoch, den 21. April 2021, von 9 Uhr bis 11 Uhr, statt. Interessierte erreichen Diana Glanz unter der Rufnummer 0521 587 1166.

Alle rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz werden eingehalten. Auch außerhalb der genannten Zeiten ist nach Vereinbarung ein individuelles Gespräch über Telefon möglich.