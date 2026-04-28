Ideen gesucht: Wettbewerb „Call for Ideas“ des Gründungszentrums garage33 geht in die zwölfte Runde

Der Gründungsideen-Wettbewerb „Call for Ideas“ geht in die zwölfte Runde und ruft erneut innovative Köpfe aus Ostwestfalen-Lippe (OWL) zur Teilnahme auf.

Paderborn. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der garage33, dem Gründungszentrum der Universität Paderborn, und der VerbundVolksbank OWL eG mit Unterstützung vom Center for Entrepreneurship der Hochschule Bielefeld sowie der Campus Foundery der TH OWL als weitere Partner der regionalen Gründungsförderung. Ziel ist es, den Gründungsgeist in der Region weiter zu stärken und innovative Geschäftsideen frühzeitig zu fördern. Die Bewerbungsfrist für die Einreichung der Ideen endet am 17. Mai, alle Details sowie das Bewerbungsformular sind unter Call for Ideas 💡 Von der Idee zum Start-up | garage33 verfügbar.

Voraussetzungen und Ablauf im Überblick

Teilnehmen können alle Interessierten mit Bezug zur Region OWL, unabhängig von Alter, Studium oder Beruf. Voraussetzung ist ein maximal zweiseitiges Ideenpapier, in dem die Geschäftsidee strukturiert dargestellt wird. Dazu gehören neben dem Kern der Idee und dem zugrundeliegenden Problem auch das Geschäftsmodell, die Zielgruppe und die Realisierbarkeit am Markt. Einen Bonus in der Bewertung gibt es zudem für Ideen, die ein gesellschaftliches Problem adressieren, etwa in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Bildung.

Die besten Teams des Wettbewerbs werden nach der Bewerbungsphase ausgewählt und zum großen Finale am 15. Juli im VolksbankForum der VerbundVolksbank OWL eG am Neuen Platz in Paderborn eingeladen. Im Vorfeld werden sie durch individuelles Coaching und Pitch-Training auf ihren Auftritt vorbereitet. Die Finalist*innen präsentieren ihre Ideen vor einer fachkundigen Jury. Im Anschluss werden die Gewinner*innenteams gekürt, die sich über Preisgeld von bis zu 1.500 Euro freuen können. Außerdem erhalten die Gewinner*innen ein kostenfreies Start-up-Konto bei der VerbundVolksbank OWL eG, Zugang zum Netzwerk der garage33 sowie eine Wildcard zum Incubator-Programm der garage33, bei dem die Teams in drei Monaten auf die Gründung und die erste Finanzierung vorbereitet werden.

„Unser Ziel ist es, Menschen mit innovativen Ideen frühzeitig zu erreichen und sie auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Der ‚Call for Ideas‘ bietet dafür einen niedrigschwelligen Einstieg und die Chance, aus ersten Entwürfen tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln“, so Prof. Dr. Rüdiger Kabst, wissenschaftlicher Leiter der garage33. „Jede unternehmerische Erfolgsstory hat ein erstes Kapitel. Die Geschichte dieses ersten Kapitels erzählt der ‚Call for Ideas‘. Mit dem Wettbewerb geben wir jungen Gründerinnen und Gründern in unserer Heimatregion Rückenwind, ihre Visionen zu teilen und ihr kreatives Potenzial auszuschöpfen. So sichern wir auch die Zukunftsfähigkeit und Vitalität unseres Wirtschaftsstandortes“, ergänzt Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL eG.

Von der Idee zur Umsetzung

Dass sich die Teilnahme lohnen kann, zeigt ein Blick auf das Vorjahr: Das Start-up „PureSpore“ überzeugte die Jury mit einem biotechnologisch hergestellten, veganen Protein auf Basis von Pilzen. Das Team durchlief anschließend das Incubator-Programm der garage33 und ist inzwischen auch Teil des Accelerator-Programms mit dem Ziel, das Produkt am Markt zu etablieren und das Team bereit für Investor*innen zu machen.