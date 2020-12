WESTAG sagt Danke: Bonusgutscheine kommt Mitarbeitern und lokalen Geschäften zugute

Rheda-Wiedenbrück. Aufgrund der engagierten Leistung der gesamten Belegschaft und der damit einhergehenden, trotz der Covid-19-Krise guten wirtschaftlichen Situation bedankt sich die WESTAG bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jeder Beschäftigte erhält einen Geschenkgutschein in Höhe von 350,00 € vom Unternehmen. Die gut 1.000 Beschäftigten in Rheda-Wiedenbrück profitieren von einer WESTAG-Edition der bekannten „CityCard“. Damit werden die lokalen Geschäfte mit einer zusätzlichen Kaufkraft in Höhe von mehr als 350.000,00 € unterstützt. Wer in den letzten Tagen am Standort der WESTAG in Rheda-Wiedenbrück vorbeigefahren ist wird die großen Banner bemerkt haben:

Das Unternehmen bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die vergangenen Monate waren durch die COVID-19-Pandemie gekennzeichnet und stellten jeden Einzelnen vor große Herausforderungen. Umso erfreulicher ist es daher, dass diese noch nie dagewesene Krise bei der WESTAG bisher so gutgemeistert werden konnte. Insbesondere ist dies den mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die jeden Tag mit Engagement, Disziplin und Veränderungsbereitschaft dazu beigetragen haben. Als Dankeschön und anerkennende Wertschätzung für die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schenkt die WESTAG jedem ihrer Beschäftigten 350,00 € in Form einer WESTAG- City-Card. Dabei nutzt das Unternehmen das in Rheda-Wiedenbrück bereits etablierte CityCard-System für die mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmensstandort in der Doppelstadt.

Dieses Dankeschön wird nicht nur den Beschäftigten des Unternehmens in der besonders herausfordernden Zeit helfen, sondern auch den Einzelhändlern und Gastronomen vor Ort. Mit dem Kauf der Gutscheine fließen mehr als 350.000,00 € Kaufkraftvolumen in die Stadt. Damit setzt die WESTAG nicht nur ein deutliches Zeichen für die lokale Wirtschaft, sondern zeigt ein ebenso klares Bekenntnis zu dem Standort Rheda-Wiedenbrück. „Unter erschwerten Bedingungen haben wir 2020 bisher sehr gut und erfolgreich gemeistert – ohne unsere engagierten und disziplinierten Mitarbeiter wäre dies nicht möglich gewesen. Mit der WESTAG-Gutscheinkarte möchten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erbrachte Leistung in den zurückliegenden Monaten danken. Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Lage für niemanden einfach ist und viel Unsicherheit über die Zukunft mit sich bringt. Umso wichtiger ist es uns zu sagen, dass wir die Westag zukunftssicher aufstellen und unsere Verantwortung für die Belegschaft und die Region aus einer Position der Stärke wahrnehmen werden .“, erklärt Michael Sindram, Vorstandsvorsitzender der Westag & Getalit AG. „Die Westag & Getalit AG ist ein bedeutender Arbeitgeber in Rheda-Wiedenbrück und gibt mitder Gutschein-Aktion ein nachahmenswertes Beispiel für lokales Engagement. Wir freuen uns sehr über das wertschätzende Signal und das klare Bekenntnis zur Region“, betont Bürgermeister Theo Mettenborg. Das Guthaben der Westag-City-Card kann bei den rund 80 teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in Rheda-Wiedenbrück genutzt werden.