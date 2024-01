Weihnachtsmarkt lockte mehr als 200.000 Besucher

Bad Oeynhausen. Nach 30 Tagen schließt der Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen heute seine Pforten. Mit über 200.000 Besuchern konnte der diesjährige Weihnachtsmarkt trotz des tageweisen schlechten Wetters einen Besucherrekord aufstellen und neben den Besuchern aus der Region viele überregionale Gäste begrüßen. Auch zahlreiche Holländer waren erstmals unter den Gästen.

„Es spricht sich immer mehr herum, wie schön unser Weihnachtsmarkt und die Weihnachtlichen Lichter im Kurpark mit dem Westfälischen Geschenkemarkt sind“, freut sich Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH, über die gestiegenen Besucherzahlen. „Die Besucherinnen und Besucher haben das gute Wetter mehr als ausgenutzt, um unseren Weihnachtsmarkt zu besuchen. Aber auch bei dem teils schlechten Wetter hatten die Menschen einfach Lust, sich auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden und Familie zu treffen.“

Der Weihnachtsmarkt bot in diesem Jahr eine vielfältige Kulisse mit 23 Ständen und 9 Kunsthandwerker-Hütten, die wechselnde Aussteller präsentierten. Der Kurpark und der Schweinebrunnen bildeten dabei die malerische Bühne für insgesamt zwölf Programmpunkte. Die festliche Beleuchtung im Kurpark und in der Innenstadt trug zusätzlich zur stimmungsvollen Atmosphäre bei.

Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsame Singen vor der Wandelhalle mit dem Chor der Auferstehungskirche und mehr als 100 Sängern aus dem Publikum. Kristina Quest, Projektleitung Weihnachtsmarkt bei der Staatsbad GmbH, berichtet: „Unser Plan ist es, noch mehr dieser Veranstaltungen in das Programm des Weihnachtsmarktes zukünftig aufzunehmen.“

Die Konzerte mit dem Staatsbad Orchester in der Wandelhalle, in Zusammenarbeit mit Märchenerzählern und dem Kinderchor der Musikschule, sowie das Weihnachtskonzert erfreuten sich großer Beliebtheit und füllten die Wandelhalle meist bis zum letzten Platz.

„Das Besondere für mich bei dem diesjährigen Weihnachtsmarkt war die Echteisbahn und das normale Jahr, das in der entspannten Stimmung bei den Besuchern regelrecht spürbar war“, erklärt Daniel Lemoine, Schausteller und Betreiber der Eisbahn auf dem Inowroclaw-Platz. „Viele überregionale Gäste kamen an den besucherstarken Sonntagen, aber auch das Stammpublikum an allen Wochentagen.“

Erstmals stellte die Staatsbad GmbH mit Unterstützung der Sparkasse auf dem in diesem Jahr umgestalteten Bahnhofsvorplatz Weihnachtsbäume auf, die von mehr als 200 Kita- und Schulkindern aus Bad Oeynhausen geschmückt wurden.

Die Weihnachtlichen Lichter im Kurpark, darunter der beleuchtete Bad Oeynhausen Schriftzug vor dem Badehaus II, dienten vielen als Fotomotiv. Kurzzeitiger Ausfälle durch Kurzschlüsse aufgrund des starken Regens konnten meistens schnell wieder behoben werden.

Das Weihnachtliche Bad Oeynhausen findet 2024 vom 25. November bis zum 27. Dezember statt.