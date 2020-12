Weihnachtliche Bilder hängen in der Kinderbibliothek aus

Etwa 1.100 Werke von Grundschülern können bestaunt werden

Paderborn. Alle Jahre wieder läuten wunderbar farbenfrohe Bilder mit weihnachtlichen Motiven in der Kinderbibliothek der Stadtbibliothek die Adventszeit ein – ab sofort ist es wieder soweit. Der schöne Weihnachtsschmuck, der in der KiBi in der Rosenstraße an Leinen unter der Decke hängt, sorgt bei allen großen und kleinen Besuchern sowie den Mitarbeiterinnen der Bibliothek für stimmungsvolle Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Alle rund 1.100 Bilder haben Grundschulkinder, zumeist aus 3. und 4. Klassen der Paderborner Grundschulen, gemalt. Viele Schneemänner, Rentiere, Kerzen, Kugeln und Tannenbäume sind darunter, aber manchmal auch eine Weihnachtskatze oder ein weihnachtlicher Pinguin. Auch Paderborner Besonderheiten wie das Rathaus der Stadt und sogar der SCP kommen unter den Motiven vor.

Allen gemein ist, neben der liebevollen Gestaltung, der Anlass: Sie sind extra für das weihnachtliche Rathaus entstanden, das sich jedes Jahr als ein großer Adventskalender präsentiert. Jeden Tag wird ab dem 1. Dezember ein Fenster geöffnet, sodass sich schließlich die 24 schönsten Bilder zeigen. Die Aktion wurde erstmals 1998 vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing initiiert, das auch heute noch zum Bildermalen einlädt. Damit alle gemalten Bilder ihre Wertschätzung erfahren, sind seit vielen Jahren sämtliche Adventskalenderbilder in der Kinderbibliothek ausgestellt. Alle Kinder, die mitgemacht haben, können hier ihren Familien das von ihnen in der Schule gemalte Werk zeigen.

Die Bilder bleiben ausgestellt bis zur ersten Januarwoche und können während der Öffnungszeiten der Bibliothek (dienstags bis freitags von 10.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 15 Uhr) unter den üblichen Hygieneregeln betrachtet werden. Der Aufenthalt in der Bibliothek ist momentan auf maximal eine Stunde begrenzt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Zur Registrierung ist ein Personal- oder Leserausweis mitzubringen.