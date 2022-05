Weberei gehört erneut zu den 111 spannendsten Orten in OWL

Reiseführer für die Region

Gütersloh. In der im April 2022 im Emons-Verlag erschienenen aktualisierten Neuauflage des Reiseführers „111 Orte in Ostwestfalen-Lippe, die man gesehen haben muss“ wurde die Weberei erneut als eine der schönsten und aufregendsten Sehenswürdigkeiten in der Region gelistet. Die beiden Autor:innen Alexandra und Jobst Schlennstedt veröffentlichten bereits mehrere regionale Reiseführer, darunter auch welche für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Für die OWL-Ausgabe nahmen die beiden das Kultur- und Bürgerzentrum im Herzen Güterslohs auch in die neueste Auflage auf, da es mit seiner bewegten Geschichte und dem vielseitigen Angebot an Sozialkultur heutzutage exemplarisch für eine spannende und lebendige Region Ostwestfalen-Lippe steht. Die Region ist bekannt für zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Hermannsdenkmal, die Sparrenburg oder die Externsteine. Der Reiseführer aus der Reihe „111 Orte“ möchte jedoch auch unbekanntere oder kleinere Orte vorstellen, sodass selbst Alteingesessene noch Neues dazulernen können. Spannende Museen, malerische Landschaften, historische Gebäude und viele weitere Orte, deren Besuch sich lohnt, werden präsentiert. Aus Gütersloh werden neben der Weberei auch Attraktionen wie Meiers Mühle oder das Miele-Museum vorgestellt.