Von emanzipierten Frauen und westfälischer Provinz

Stadtbibliothek lädt ein: Autorenlesung im Ratssaal

Rietberg. Nach längerer Pause – coronabedingt – bietet die Stadtbibliothek zusammen mit dem Verein kulturig wieder eine Autorenlesung an: Am Freitag, 11. März, wird Julie Peters in Rietberg zu Gast sein und aus ihrem aktuellen Buch »Die Dorfärztin – Wege der Veränderung (Band 2)« lesen. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich.

Wenn sie im Ratssaal des Alten Progymnasiums ihren mitgebrachten Roman aufschlägt und daraus liest, nimmt Julie Peters ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in eine andere Zeit mit. Denn ihr neues Buch um Dorfärztin Leni spielt im Westfalenland des Jahres 1928, wo diese um ihre Liebe und ihr Familienglück bangen muss. »Wege der Veränderung« ist der zweite Band um die junge Ärztin Leni, die allen Widerständen zum Trotz Ärztin in der Provinz wird.

Julie Peters ist aufgewachsen im Westfälischen, kennt die Region und kann sie wunderbar in Unterhaltungsromanen, Familiensagen und Geschichten über emanzipierte Frauen wiedergeben. Die Autorin ist bekannt geworden mit dem Bestseller »Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg« (2018). Von ihr finden sich weitere Titel wie »Ein Winter im Alten Land« oder »Ein Sommer im Alten Land« (2020) in gut sortierten Bücherregalen.

Die Lesung beginnt am Freitag, 11. März, um 20 Uhr im Ratssaal im Alten Progymnasium in Rietberg, Klosterstraße 13. Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf – zum Beispiel in der Touristikinformation Rietberg – für 9,80 Euro, oder für 11 Euro an der Abendkasse.

Es sind die dann geltenden Coronaschutzmaßnahmen zu beachten. Nach jetzigem Stand ist der Zugang nach der 2G+-Regel zulässig – also nur für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Negativtestergebnis.