Von Arabisch bis Wirtschaftsspanisch: Neue Onlinekurse an der Volkshochschule Paderborn

Paderborn. Onlinekurse erlangen in Pandemiezeiten einen immer höheren Stellenwert und liegen aktuell im Trend. So bietet der Bereich Fremdsprachen zum Semesterstart zusätzlich zu den beliebten Formaten im Präsenzunterricht eine bunte Vielfalt an Onlineformaten in insgesamt 13 verschiedenen Sprachen.

Ob Englischkenntnisse aufgefrischt werden sollen oder man Spanisch oder Französisch für die nächste Reise von Anfang an erlernen möchte – online vom heimischen Lieblingsplatz lässt es sich bequem, sicher und effizient lernen, und ein erster Einstieg ist oft leichter als anfänglich gedacht. Neben den „großen“ Sprachen werden auch Onlineformate in kleineren oder selteneren Sprachen geboten: Ob Hebräisch, Persisch, Polnisch, Schwedisch oder Tschechisch – Interessierte können nun endlich in ihrer Wunschsprache starten. Ebenfalls neu im Angebot sind berufsbezogene Formate in Spanisch und Niederländisch.

Auch einige bestehende Präsenzkursgruppen können je nach Wunsch der Teilnehmenden zunächst online weitergeführt werden. Alle Informationen dazu sind aktualisiert in den jeweiligen Kursen auf der Homepage der VHS Paderborn unter www.vhs-paderborn.de zu finden oder können telefonisch unter 05251 88-14310 erfragt werden. Kursanmeldungen sind ab sofort online, per E-Mail an vhspaderbornde oder in schriftlicher Form möglich.