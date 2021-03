Virtuelles Zahlendrehen mit Ingo B. – Bingoabend in Echtzeit aus der Weberei

Live-Bingo digital

Gütersloh. Es geht wieder rund: Auch im März gibt es eine neue Ausgabe des beliebten virtuellen Bingoabends mit Moderator David Szymura alias Ingo B. live aus der Weberei. Am 12. März ab 19:30 Uhr startet das interaktive Kultformat, das nach inzwischen mehreren virtuellen Ausgaben zu einer festen Institution im Online-Terminkalender vieler Gütersloher geworden ist. Doch auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus hat das Online-Bingo live aus dem Bürgerkiez inzwischen viele Fans gewonnen. Die Teilnehmenden werden direkt zum Teil des Geschehens und gestalten so den Verlauf des Abends mit – nicht nur durch das Ausfüllen ihrer Spielscheine, sondern auch durch das Absenden amüsanter Live-Kommentare, die Moderator Ingo B. auf humorvolle Art und Weise in das Spielgeschehen einfließen lässt.

Verfolgen können alle Teilnehmer die Spielrunden über die offizielle Facebook-Seite der Weberei sowie über die Website www.weberei.de. Die Spieler können sich so bequem von zu Hause aus mit ihrem Endgerät den Livestream anschauen und mitspielen. Die digitalen Spielscheine, die die bequeme Teilnahme per Smartphone oder Tablet ermöglichen, sind ab dem 10. März über die Weberei-Website erhältlich. Bevor Moderator David Szymura die Wohnzimmer in drei spannenden Runden so richtig einheizt, werden zu Beginn des Spielabends für alle Neuankömmlinge natürlich die Bingo-Grundregeln erklärt. Auch, wenn es überwiegend um den Spaß geht, gibt es natürlich wie immer beliebte Gewinne für die Rundensieger.

Bei den letzten Ausgaben des digitalen Bingos haben sich Freunde online verabredet und Familien haben gemeinsam mitgespielt. „Die Weberei ist bekannt dafür, das Programm kreativ an die jeweils aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Mit unterschiedlichen virtuellen Formaten können wir den Güterslohern auch in schwierigen Zeiten Unterhaltung bieten und das Gemeinschaftsgefühl stärken“, erklärt Programmleiterin Jana Felmet.