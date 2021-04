vhs Paderborn online – Profi am Computer werden!

Paderborn. Die Verwendung verschiedener Programme und Hilfsmittel auf dem Computer gehört zum privaten und beruflichen Alltag. Doch wer kennt schon alle Tipps und Kniffe, um die eigene Software zeitsparend zu verwenden? Der Kurs „Serienbrief mit Microsoft Word gestalten“ zeigt, wie man in wenigen Schritten die Serienbrieffunktion für die Arbeit nutzen kann. Der Kurs findet online am 13. April, um 19.00 Uhr statt. Etwas genauer schaut der Kurs „IT fürs Büro“ in sinnvolle Anwendungsbereiche von MS Word und MS Excel. Wer schon erste Erfahrungen mit den Programmen hat, kann sich in dem Online-Seminar über die Gestaltung von Formularen, Serienbriefen bis zur Arbeit mit Exceldatenbanken und deren grafischer Darstellung in Excel informieren. Da der Kurs vor allem die Arbeit in beruflichen Kontexten anvisiert, startet das Online-Seminars am 14. April, um 08.30 Uhr.

Für die Online-Kurse wird lediglich ein Computer oder ein Tablet mit Internetzugang sowie eine E-Mailadresse benötigt. Bequemer wird es, wenn man zusätzlich noch eine Webcam oder ein Headset verwendet. Nach der Anmeldung versendet die vhs alle weiteren notwendigen Informationen per E-Mail.

Darüber hinaus bietet die vhs stetig neue Online-Veranstaltungen im laufenden Semester an. Es lohnt ein Blick auf das digitale Programm, das auf der Homepage der vhs Paderborn zu finden ist.

Anmeldungen nimmt die vhs Paderborn telefonisch unter 05251/88-14300, per E-Mail vhspaderborndeoder über unsere Webseite www.vhs-paderborn.de entgegen.