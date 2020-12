Veranstaltungsausfall in der Komödie bis voraussichtlich 03. Januar 2021

Bielefeld. Aufgrund des Beschlusses vom 25.11.2020 von Bund und Ländern in Zusammenhang mit der Eindämmung des Corona-Virus werden ab sofort alle Veranstaltungen in der Komödie Bielefeld bis voraussichtlich 03. Januar 2021 abgesagt. Alle Eintrittskarten für ausgefallene Veranstaltungen behalten Ihre Gültigkeit. Und können ab sofort auch im Ticketshop der Komödie auf ein anderes Datum umgebucht werden. Alle Kunden, die ihre Tickets bei konTicket, den Geschäftsstellen der Neuen Westfälischen oder der Touristinformation erworben haben, können diese auch direkt in der Komödie umbuchen. Ersatztermine für die Vorstellungen von „Loriots dramatische Werke“, „Wetten, dass…?“, und für alle Gastspiele finden Sie auf der Homepage der Komödie. Weitere Informationen zu den Vorstellungen des Märchens „Rumpelstilzchen“ veröffentlicht die Komödie in den nächsten Tagen.

Weiterhin bemüht sich die Komödie darum ihre Kunden über Veranstaltungsausfälle oder Verlegungen zu informieren, unter der Tickethotline 0521-988 725 70 können Sie die Komödie für Rückfragen erreichen, Aktuelles wird auf der Homepage unter www.komoedie- bielefeld.de geteilt.

Der Ticketshop in der Ritterstraße ist vom 01.12.2020 – 23.12.2020 montags bis freitags von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.