Veranstaltungen für Aktive in der Kinder- und Jugendarbeit

Gütersloh. Erste-Hilfe-Kurse absolvieren, Teamstationen im Hochseilgarten erarbeiten oder als Spieleleiter Gruppenaktivitäten moderieren – das ist nur eine Auswahl an Veranstaltungen, die im diesjährigen Schulungsprogramm für Aktive in der Kinder- und Jugendarbeit angeboten werden. Die Jugendämter im Kreis Gütersloh haben sich mit dem Kreisjugendring zusammengeschlossen, um verschiedene Schulungen anbieten zu können. Das Angebot richtet sich an alle, die sich aktiv für Kinder und Jugendliche engagieren. Damit sind nicht nur Ehrenamtliche, sondern auch Honorar- und Fachkräfte gemeint.

Wie bereits im vergangenen Jahr hoffen die Organisatoren darauf, die Lehrgänge persönlich durchführen zu können. Sofern dies aufgrund der aktuellen Coronalage nicht möglich ist, können einige Schulungen auch online durchgeführt werden. Die Veranstaltungen finden in Präsenz in verschiedenen Kommunen im Kreis Gütersloh statt, die Teilnahme ist in der Regel kostenlos. Sofern eine Teilnahmegebühr bezahlt werden muss, übernimmt die Einrichtung, in der die Ehrenamtlichen aktiv sind, häufig die Kosten. Die Teilnehmenden müssen sich im Vorfeld anmelden.

Nach jeder Schulung gibt es ein Zertifikat, welches die Teilnahme bestätigt. Dafür ist es wichtig, die Kontaktdaten korrekt anzugeben.

Das Schulungsprogramm und alles rund um die Anmeldung finden Interessenten online unter www.kreis-guetersloh.de/schulungsprogramm2022