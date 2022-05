Urlaubsjournal für Höxter, Corvey, Fürstenberg zur Landesgartenschau 2023!

Höxter. Schon jetzt informieren sich viele Gäste in der Tourist-Information über die Angebote im kommenden Jahr der Landesgartenschau. Neben der touristischen Homepage ist das gedruckte Gastgeberverzeichnis der Stadt Höxter immer noch ein überaus wichtiges Informationsmedium zu allen Sehenswürdigkeiten, Übernachtungs- und Gastronomiebetrieben in Höxter und Boffzen. Die Broschüre wird bei zahlreichen Anfragen versendet, an Gäste vor Ort verteilt und bildet die Grundlage für die Gästeberatung in der Tourist-Information. Alle Inhalte werden darüber hinaus kostenlos auf der touristischen Homepage sowie zahlreichen weiteren digitalen Touchpoints in der Stadt, der Region und darüber hinaus ausgespielt.

Im Gastgeberverzeichnis werden ausschließlich Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus Höxter und Boffzen präsentiert. Betriebe die nicht direkt angeschrieben wurden und von einem Eintrag profitieren möchten, wenden sich bitte unter der Nummer 05271/9634242 oder per Mail an info@hoexter-tourismus.de an die Tourist-Information Höxter.