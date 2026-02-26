Uni Paderborn: Wissenschaftlerin in Bundesbeirat berufen

Prof. Dr. Anette Buyken, Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Paderborn, wurde erneut zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) ernannt.

Paderborn. Die Professorin für „Public Health Nutrition“ gehört dem Gremium damit bereits in zweiter Amtszeit an. Der WBAE ist ein interdisziplinär besetztes Gremium und berät das Ministerium bei der Entwicklung seiner Politik. Der Beirat arbeitet auf ehrenamtlicher Basis, ist unabhängig und erstellt Gutachten und Stellungnahmen zu selbst gewählten Themen. Im Juli vergangenen Jahres hatte der WBAE beispielsweise das vielbeachtete Papier „Mehr Auswahl am gemeinsamen Tisch: Alternativprodukte zu tierischen Lebensmitteln als Beitrag zu einer nachhaltigeren Ernährung“ (https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/alternativprodukte-tierische-lebensmittel.html)veröffentlicht und an Bundesminister Alois Rainer übergeben.

In Paderborn leitet Prof. Buyken die Arbeitsgruppe „Public Health Nutrition“ am Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit. „Meine Forschung nimmt u. a. Ernährungsumgebungen in den Blick. Denn diese sind häufig so beschafften, dass es Menschen unnötig erschwert wird, sich gesund zu ernähren. Dabei wollen sich viele von uns gerne gesundheitsfördernd und nachhaltig ernähren. Damit uns dies auch gelingt, braucht es von der Politik Rahmensetzungen. Die Mitarbeit im Wissenschaftlichen Beirat war für mich bisher eine hervorragende Möglichkeit, Impulse für eine Veränderung in der Ernährungspolitik unseres Landes zu geben. Umso mehr freue ich mich, meine Expertise auch weiterhin einbringen zu können“.