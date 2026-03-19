Caritas Digitalpaten ziehen in die Burgstraße

Büren. Die Digitalpaten, die mit Unterstützung der Caritas Büren digitale Neulinge unter die Arme greifen, ziehen im März mit ihrem Angebot in die Residenz-Apotheke (Burgstraße 10) von Apotheker Ralf Stolte. „Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, weil wir damit allen Interessierten räumlich entgegenkommen“, sagt Caritas Vorstand Christian Bambeck. „Denn das Fenster zur Welt öffnet sich heutzutage vor allem digital. Deswegen sind Handy, Tablet und Co fast zwingend erforderlich, um zu kommunizieren, Informationen zu erhalten und an der Gesellschaft teilzuhaben.“ Auch Apotheker Stolte ist über die Zusammenarbeit zufrieden: „Wir haben seit einiger Zeit ein vergleichbares Angebot und erweitern den Kreis der digital Lernwilligen sehr gerne.

Die Bürener Digitalpaten haben im Mai 2023 erstmals in den Räumen der Caritas Büren ihre Digitalpatensprechstunde angeboten. „Wir Paten haben Spaß an der digitalen Technik und auch Freude daran, mit anderen Menschen zu arbeiten und diese digital zu ermächtigen“, sagt Ulrich Großbröhmer, einer der Paten der ersten Stunde. Seit November 2024 haben sie nun Unterstützung von Nachwuchs-Paten aus der Bürener Gesamtschule. Schüler, die an dem Projekt „Spotlight“ teilnehmen, geben seither ebenfalls eine digital-Beratung in den Räumen der Caritas. Der bisherigeHausherr und Caritas-Vorstand Christian Bambeck ist angetan von dem ehrenamtlichen Engagement der jungen Leute. Mit Blick auf die Nachwuchskräfte sagt er: „Ehrenamtliches Engagement ist nicht nur gut für die Selbstwirksamkeit und die persönliche Entwicklung. Es ist auch gut für den Lebenslauf bei Bewerbungen“, sagt Bambeck.

Inzwischen finden die Sprechstunden also zweimal monatlich statt und so soll das ab sofort nach der Zusammenlegung mit dem bisherigen Angebot in der Residenz-Apotheke auch weitergehen. Das Publikum ist „bunt gemischt“ wie die Digitalpaten sagen. Die meisten der Hilfesuchenden sind 60 Plus, es kommen aber auch immer mal wieder Personen zwischen 40 und 50 Jahre vorbei. Klassische Fragen drehen sich um die Nutzung von Whats App, den Systemeinstellungen der Smartphones, der Teilnahme an Chatgruppen, Onlinekonferenzen und dergleichen. Damit ist digitales Knowhow auch ein wirksamer Weg gegen die Vereinsamung. Denn geradedigitale Medien eröffnen neue Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen und aktiv am Leben teilzunehmen: Etwa mit Videoanrufen, Online-Gruppen oder gemeinsamen digitalen Hobbys.

Auch wenn die Paten mit ihrem Angebot nun in die Bürener Innenstadt umziehen, bleibt die Caritas unterstützend im Hintergrund dabei. „Wir helfen bei der Koordination, der Kommunikation und versichern die Ehrenamtlichen bei ihrer wichtigen Arbeit“, so Bambeck. Damit ergänzen die Angebote der Caritas die schon seit längerem bestehenden Angebote digitaler Hilfestellung der Apotheke. Die nächste Sprechstunde ist am 17.03.2026 um 14:30 Uhr.