Natur und Entspannung an den Externsteinen erleben

Eine Erlebnisreise lädt am Sonntag, den 3. Mai 2026 um 10.30 Uhr dazu ein.

Horn-Bad Meinberg. In der Umgebung der Externsteine entspannen, den Kopf frei bekommen und die Natur mit allen Sinnen erleben. Das ermöglicht die geführte Meditationsreise „Die Seele der Externsteine“ am 3. Mai um 10.30 Uhr. Die Externsteine sind zu jeder Jahreszeit ein besonderer Ort, doch vor allem im Frühling, wenn die Natur wieder im satten Grün erstrahlt. Naturbegleiter Michael Peche führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu besonderen, oft verborgenen Plätzen und ermöglicht eine intensive Verbindung zur Natur. Durch bewusste Achtsamkeit, Waldmeditation und sanfte Übungen zur Entschleunigung und Entspannung wird die einzigartige Energie der Externsteine mit allen Sinnen erlebbar. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, die Magie der Natur zu erfahren, zur inneren Ruhe zu kommen und die Geheimnisse dieses faszinierenden Ortes auf eine ganz besondere Art und Weise zu entdecken. Das vierstündige Erlebnis richtet sich an alle, die die wohltuende Wirkung von Natur und Meditation erfahren möchten.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es im Ticketshop unter: Die Externsteine in Horn-Bad Meinberg

Kosten: Erwachsene 49,00 € p.P.

Dauer: 4 Stunden

Ticketlink: Landesverband Lippe | Die Seele der Externsteine – Meditationsreise

Treffpunkt:

Infozentrum Externsteine

Externsteiner Str. 35 | 32805 Horn-Bad Meinberg

Tel. 05234/2029796 | externsteine@landesverband-lippe.de

Die Externsteine in Horn-Bad Meinberg