Gemeinsam Ideen entwickeln:

Erfolgreicher Auftakt zur Ortsteilentwicklung in Vlotho. Mit rund 30 engagierten Teilnehmenden ist der Auftaktworkshop zur Entwicklung des Ortsteils Vlotho erfolgreich gestartet.

Vlotho. Ziel der Veranstaltung war es, gemeinsam auf bestehende Ergebnisse aufzubauen und neue Ideen für die Zukunft des Ortsteils zu entwickeln.

Im Mittelpunkt des Abends stand die aktive Beteiligung: In verschiedenen Workshop-Phasen konnten die Teilnehmenden ihre Sichtweisen einbringen, Bedarfe formulieren und konkrete Ideen entwickeln. Dabei ging es unter anderem um Fragen der Lebensqualität, mögliche Treffpunkte sowie Orte mit Entwicklungspotenzial.

Ein weiterer Baustein war die Vorstellung von Förderprogrammen, die die Umsetzung von Projekten unterstützen können. So wurde deutlich, dass aus den gesammelten Ideen konkrete Maßnahmen entstehen können.

Die Ergebnisse des Workshops werden nun aufbereitet und bilden die Grundlage für die nächsten Schritte. Ein weiteres Ortsteilgespräch ist bereits geplant, um die Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln und den Prozess kontinuierlich fortzuführen. Bilder müssen noch ausgesucht werden.

Erinnerung und jetzt mitmachen:

Das nächste Ortsteilgespräch für die Ortsteile Exter und Valdorf findet am Dienstag, 5. Mai 2026, von 18:30 bis 20:30 Uhr in der Kulturfabrik Vlotho statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Ideen, Perspektiven und Anliegen einzubringen und die Zukunft ihres jeweiligen Ortsteils aktiv mitzugestalten.

Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail anzumelden: stadtentwicklung@vlotho.de