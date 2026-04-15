Schein oder Sein — Surrealismus im Film

Kurzfilmabend – musikalisch begleitet von Yulia Mun (Querflöte) und Jenny Meyer (Harfe). Moderation: Uta Pape. Freitag, 24. April 2026, 19.00 Uhr

KI-generiert

­­

Herford. Was passiert, wenn Gegenstände plötzlich ein Eigenleben entwickeln und uns in eine Welt zwischen Traum und Wirklichkeit ziehen?

Drei Kurzfilme aus den Jahren 1927 bis 1982 zeigen, wie Vertrautes die Ordnung verliert und neue Zusammenhänge entstehen. Vom spielerischen Umgang mit Objekten bis hin zu traumhaften Verwandlungen entfalten die Filme einen Dialog über Fantasie und die verborgene Eigenlogik der Dinge.

Ergänzt wird das Programm durch Musik mit Werken u. a. von Debussy und Tournier. Auch hier lösen die Kompositionen feste Formen auf und entfalten fantastische Welten.

Freuen Sie sich auf einen Abend, der Sinne und Fantasie weckt und dazu einlädt, Bekanntes neu zu entdecken!

Jenny Meyer konzertiert solistisch und kammermusikalisch. Sie trat unter anderem beim Festival Mitte Europa, beim polnisch-deutschen Harfensympos ium, beim Mozartfest Würzburg, in der Residenz München, beim Schleswig Holstein Musikfestival, in der Alten Oper Frankfurt und im hessischen Rundfunk auf.

Als Solistin konzertierte Yulia Mun in St. Martin in the Fields, dem WDR Sendesaal in Köln und an weiteren Orten in Großbritannien, Deutschland und Russland. Seit 2023 ist Yulia Mun ein festes Mitglied als stellvertretende Solo-Flötistin bei der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford.

­

Tag der Veranstaltung

Freitag, 24. April 2026, 19 Uhr

Ort der Veranstaltung

Goebenstraße 2, 32052 Herford

Tickets