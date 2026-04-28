Chilliger Feiertag im Archäologiepark Höxter

Am 1. Mai startet der Park mit einem kleinen Familienfest in die neue Saison – mit Musik, kühlen Getränken, Snacks und Kinderspass. Erstmals sind testweise Hunde erlaubt.

Höxter. Der Archäologiepark in Höxter startet mit einem kleinen Familienfest am 1. Mai in die neue Saison. „Unser Gelände bietet sich an für einen schönen Ausflug mit Freunden oder als Ziel für die Maiwanderung mit Kind und Kegel“, sagt Geschäftsführerin Madita Alberding. Geöffnet ist der Park ab 10 Uhr. Nachmittags legt der bekannte DJ Sonoro (Adriano Macera) aus Holzminden auf der Bühne auf (ab 13 Uhr) und sorgt für gute Stimmung. Auf dem Eventplatz im Weserbogen gibt’s dazu kühle Getränke und frühlingsfrische Cocktails. Ein Imbisswagen ist vor Ort und die Imker versorgen die Gäste mit süßen Honigwaffeln und Honig-Popcorn.

In der Saison 2026 gibt es eine Neuerung: Erstmals können auch Hunde mit in den Archäologiepark genommen werden. „Wir wollen das in einer Testphase ausprobieren“, sagt Madita Alberding. Hunde dürfen angeleint auf den befestigten Wegen im Park mitgeführt werden. In den Spielbereichen und im Naturgarten sind sie allerdings nicht erlaubt. Für die Tiere wird kein zusätzlicher Eintritt erhoben.

„Egal ob Zwei- oder Vierbeiner – man kann bei uns am Feiertag ein paar entspannte Stunden verbringen“, verspricht Madita Alberding. Besonders Familien mit Kindern können im ehemaligen Gartenschaugelände prima einen chilligen Nachmittag erleben. „Während die Erwachsenen zu guter Musik ein paar leckere Drinks genießen, tobt sich der Nachwuchs auf unserem tollen Abenteuerspielplatz aus.“ Der große Kletterturm (ehemals das Spänesilo eines Sägewerks) ist bei Kindern besonders beliebt.

Gleichzeitig können kleine und große Besucher bei den Imkern einen Blick in den Bienenstock werfen und Honig direkt aus der Wabe schlecken. Im Bunten Klassenzimmer werden die Kids kreativ und falten Schmetterlinge und Frösche. „Kinder können im Archäologiepark Höxter einiges entdecken und haben vor allem ganz viel Bewegungsfreiheit“, sagt Madita Alberding. Überall gibt es schöne Ecken, in denen man sich gemütlich niederlassen kann – zum Beispiel auf der Blumenwiese oder am mittelalterlichen Rastplatz.

Wer Lust hat, macht im Archäologiepark Höxter außerdem eine spannende Zeitreise ins Mittelalter. Denn hier wird eine versunkene Stadt namens Corvey erlebbar gemacht, die im Boden schlummert. In Hörspielen trifft man an den Holzkuben Menschen wie den Pastor oder den Händler, der in Corvey gute Geschäfte gemacht hat. Mit Augmented Reality erscheinen Gebäude der 1265 zerstörten Stadt auf dem Bildschirm von Handy oder Tablet. Besucher können sich dank der App (im Playstore erhältlich/freies W-LAN vorhanden) im Haus des berühmten Chirurgen und in der Marktkirche umsehen oder auf dem Hellweg einem Pferdefuhrwerk begegnen.

Bei Bedarf können Tablets an der Kasse ausgeliehen werden, um die virtuellen Angebote noch eindrücklicher erleben zu können. Ein Rundgang erklärt, was Archäologen in den vergangenen Jahrzehnten im Weserbogen bereits entdeckt haben und welche modernen Methoden sie heute anwenden – zum Beispiel Bodenradar, Luftbilder oder Magnetik. Zusätzlich können Kinder das weitläufige Gelände mit einer Parkrallye erkunden oder im großen Sandkasten nachgebildete archäologische Funde ausbuddeln– ein Stück von einem Schlüssel zum Beispiel.

Der Eintritt in den Archäologiepark ist für Kinder (bis 18 Jahren) grundsätzlich frei. Erwachsene zahlen 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro). Der Eingang zum Archäologiepark liegt in der Nähe des Bahnübergangs Corvey. Der Geschichtspark ist zu Fuß, mit dem Bollerwagen oder dem Fahrrad gut über den Weserradweg zu erreichen. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind vorhanden. Geöffnet ist der Park ab 1. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr.

Mit dem Auto fährt man am Schloss Corvey und an der Domäne entlang bis zur Straße „Am Hafen“, dort stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auch die Bimmelbahn pendelt ab dem Maifeiertag wieder zwischen der Höxteraner Altstadt und Corvey (an Wochenenden und Feiertagen immer nachmittags und stündlich).

Übrigens: Bei gutem Wetter erlebt das beliebte Weinfass auf der Weserscholle am langen Eröffnungs-Wochenende ein Revival. Am 2. und 3. Mai schenkt der Förderverein des Huxarium Gartenparks auf dem Hochplateau am Flussufer nachmittags den einen oder anderen guten Tropfen aus – so wie zu Gartenschau-Zeiten.