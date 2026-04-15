Sandra da Vina: Plüsch

In der Reihe KULTUR IM KLOSTER, eine Zusammenarbeit von Wohlsein Paderborn und Kolpingsfamilie Lügde. Samstag, 18.04.2026, 20 Uhr

Lügde. Die Lügder „Kultur im Kloster“ macht sich mit noch zwei phänomenalen Gastspielen bis zur Sommerpause fertig zum Endspurt der aktuellen Kleinkunstssaison. Bevor im Mai Bernd Gieseking das große Finale spielt, präsentieren am Samstag, 18.04.2026 (20 Uhr) Kolpingsfamilie Lügde und das Team Wohlsein eine junge Künstlerin, die man unbedingt kennenlernen sollte. Sandra da Vina ist Eingeweihten natürlich längst ein Begriff. Aber auch alle anderen Fans guter Bühnenkunst und bester Unterhaltung sollten sich schnell einen Platz sichern, um diese junge Künstlerin bei ihrem Besuch in Lügde kennenzulernen. Obendrein wird es womöglich noch gemütlicher als sonst im Klostersaal. Das verspricht jedenfalls der Programmtitel „Plüsch“.

Auf unserem Planeten wurden bereits viele Materialien verbaut, aber Plüsch war nicht so oft dabei. Schade. Aber Sandra da Vina nimmt die Herausforderung an und macht diese Welt mit ihrem neuen abendfüllenden Bühnenprogramm etwas flauschiger. Sandra Da Vina steht seit über zehn Jahren auf der Bühne. Nicht ununterbrochen, aber regelmäßig. An diesem Abend kann man ihr für hundert Minuten dabei zuschauen und erlebt einen wilden Mix aus Stand Up Comedy, Lyrik und Literatur. Oder wie die Süddeutsche Zeitung es einmal über sie sagte: „Ebenso lustig wie berührend.“ Diese Show ist der Versuch, der unnachgiebigen Härte dieser Welt mit etwas Fröhlichkeit zu begegnen. Ein Abend für die großen Lacher und die kleinen melancholischen Momente. Eben hundert Prozent Plüsch.

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