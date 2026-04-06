Bielefelder schafft es ins Finale von FameLab Germany

Physik-Doktorand Maik Gärner siegt beim Vorentscheid in der Wissenswerkstadt

Bielefeld. Handy-Speicher, fühlende Straßen und Holzkleber: Wer kann ein aktuelles Forschungsthema am besten in drei Minuten erklären? Darum geht es beim Wissenschaftswettbewerb FameLab Germany. Den Vorentscheid in der ausverkauften Wissenswerkstadt Bielefeld gewann jetzt ein Bielefelder: Physiker Maik Gärner von der Universität Bielefeld.

Zehn Nachwuchsforschende aus ganz Deutschland waren angetreten. Gärner überzeugte die Jury mit seinem Vortrag über magnetische Datenspeicher – also die Technik, mit der Smartphones Fotos, Videos und andere Daten speichern. Der Doktorand an der Fakultät für Physik der Universität erklärte, wie sich diese Technologie künftig noch effizienter machen lässt.

Den zweiten Platz belegte Emily Hantsche von der HafenCity Universität Hamburg. Sie zeigte, wie Straßen künftig selbst Schäden melden könnten. In der Forschung werden dem Asphalt stromleitende Partikel beigemischt. Entstehende Risse verändern die messbare Spannung – Sensoren können so frühzeitig Alarm schlagen.

Zum Publikumssieger wählten die 370 Besuchenden in der Wissenswerkstadt Tim Gatz von der Leibniz Universität Hannover. In seinem Vortrag ging es um ein Material, das meist unsichtbar bleibt, aber viele Dinge im Alltag zusammenhält: Holzklebstoffe. Er erforscht, wie sich nachhaltigere Alternativen zu den heute verbreiteten Industrieklebern entwickeln lassen.

Mit ihren Platzierungen haben sich Maik Gärner und Emily Hantsche für das Deutschland-Finale von FameLab Germany qualifiziert. Dieses organisiert die Wissenswerkstadt am 1. Juli 2026 in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld. In vier weiteren Vorentscheiden in ganz Deutschland werden die weiteren Startplätze vergeben. Das Finale zählt zu den größten FameLab-Wettbewerben weltweit. Tickets gibt es unter: www.famelab-germany.de

Die Wissenswerkstadt bietet außerdem am 8. Mai einen kostenlosen Workshop für alle an, die lernen möchten, wie man wissenschaftliche Themen überzeugend vor Publikum präsentiert. Im Science-Slam-Workshop stehen Präsentationstechniken und praktische Tipps im Mittelpunkt. Mehr Informationen unter: www.wissenswerkstadt.de/science-slam