Turnpike Reggae Festival 2026 in Herzebrock-Clarholz

Zwei Festivaltage mit Chuck Fenda, Dr. Ring Ding und weiteren Acts am Landgasthaus Lönne

Herzebrock-Clarholz. Das Turnpike Reggae Festival 2026 findet am 14. und 15. August auf dem Festivalgelände am Landgasthaus Lönne in der Bauernschaft Samtholz / Lette statt. Die achte Ausgabe verbindet Roots-Reggae, Ska, Dancehall und moderne Reggae-Sounds.

Das Festival wurde 2017 zunächst als kleinere Veranstaltung ins Leben gerufen. Inzwischen organisiert eine rund 40-köpfige Crew das Programm gemeinsam mit mehr als 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Nach Angaben der Veranstalter besuchen jährlich mehr als 3.000 Menschen das Festival. Hinzu kommen mehr als 600 Camperinnen und Camper.

Seit der Erweiterung auf zwei Festivaltage bietet die Veranstaltung ein umfangreicheres Musikprogramm. Auch das Gelände wurde ausgebaut. Neben den Campingflächen stehen den Besucherinnen und Besuchern eine Foodmeile, Merchandising-Stände und eine Chill-out-Area zur Verfügung.

Musikprogramm an zwei Festivaltagen

Andrew Murphy führt seit 2017 als Host durch das Programm und ist auch in diesem Jahr Teil des Line-ups. Zu den angekündigten Acts gehört Dr. Ring Ding, der laut Pressemitteilung gemeinsam mit Special Guest Josh „Kush“ Brown von KushArt eine Ska- und Reggae-Performance präsentiert.

Mit Chuck Fenda, auch bekannt als „The Living Fire“, kommt zudem ein Reggae-Künstler aus Jamaika nach Herzebrock-Clarholz. Teacha Dee steht für Conscious Lyrics und Roots-Reggae. Luisa Laakmann verbindet Soul und Reggae, während Akeem Garrison sowie Ruff & Tuff neuere Reggae-, Roots- und Dancehall-Einflüsse vertreten.

Das Programm wird durch das festivaleigene Soundsystem Turndub Trinity und Boneshaker Sound ergänzt. Beide Soundsystems begleiten die Festivaltage mit eigenen Selections.

Wochenendtickets kosten 45 Euro

Wochenendtickets für das Turnpike Reggae Festival 2026 kosten 45 Euro. Darüber hinaus werden Tagestickets angeboten. Der Vorverkauf läuft über die bekannten Vorverkaufsstellen sowie über den Online-Ticketshop des Festivals.