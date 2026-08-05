Ferienprogramm in Höxter: Angebote bis Ende August

Die FerienZEIT bietet Ausflüge, Sport- und Erlebnisaktionen für Kinder und Jugendliche – freie Plätze werden online angezeigt.

Höxter. Das Ferienprogramm in Höxter läuft während der Sommerferien mit Ausflügen sowie Sport-, Kreativ- und Erlebnisangeboten weiter. Die neue Aktion „FerienZEIT“ von Projekt Begegnung richtet sich an Kinder und Jugendliche. Freie Plätze werden über die gemeinsame Online-Plattform angezeigt.

Das Angebot entsteht in Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und ehrenamtlich Engagierten aus der Region. Bürgermeister Daniel Hartmann bezeichnet die Erweiterung des Ferienprogramms als Gewinn für Familien in Höxter.

Ausflüge in Freizeitparks und Erlebniswelten

Das Ferienprogramm in Höxter umfasst mehrere Tagesfahrten. Bereits am 27. Juli ging es in den Serengeti-Park, am 31. Juli in den Heide Park. Weitere Fahrten führen am 19. August ins Zirkusland Einbeck und am 21. August ins Rasti-Land.

Angebote direkt vor Ort

Am 29. Juli öffnete die Stadtverwaltung bei „EinBlick ins Rathaus“ ihre Türen. Kinder und Jugendliche konnten erfahren, wie die Verwaltung arbeitet, den Bürgermeister kennenlernen und Bereiche besichtigen, die Besucherinnen und Besuchern normalerweise nicht offenstehen. Für die Führung waren zum Zeitpunkt der Pressemitteilung noch Restplätze verfügbar.

Am 1. August stand „Kanu erleben auf der Weser“ auf dem Programm. Beim Mitternachtsfußball am 7. August stehen Bewegung und Teamgeist im Mittelpunkt. Speziell für Mädchen werden am 17. August ein Selbstbehauptungskurs sowie am 21. und 26. August zwei Wellnesstage angeboten. Am 22. August können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Feuerwehr Höxter besuchen und deren Technik und Arbeit kennenlernen.

Freie Plätze und Anmeldung

„Mit der neuen FerienZEIT-Plattform möchten wir Familien die Suche nach passenden Ferienangeboten so einfach wie möglich machen. Gleichzeitig schaffen wir eine gemeinsame Plattform, auf der sich die große Vielfalt der Angebote in unserer Region widerspiegelt“, sagt Peter Kamischke-Funk, Mitorganisator der FerienZEIT bei Projekt Begegnung. Interessierte sollten die Plattform regelmäßig prüfen, da Restplätze frei oder neue Angebote eingestellt werden können.

Bürgermeister Daniel Hartmann und der Allgemeine Vertreter Stefan Fellmann danken den beteiligten Vereinen, Institutionen und Ehrenamtlichen für ihr Engagement für Kinder und Jugendliche in Höxter.

Das komplette Ferienprogramm ist unter www.unser-ferienprogramm.de/ferienzeit abrufbar. Freie Plätze können dort eingesehen und, sofern verfügbar, direkt gebucht werden.

Bei Fragen helfen Peter Kamischke-Funk und Astrid Weber vom Team der FerienZEIT weiter. Sie sind telefonisch unter 05531 706 3026 oder per E-Mail an ferienzeit@projekt-begegnung.de erreichbar.