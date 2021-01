„Trügerische Pressebilder?“

Ein digitaler Vortrag & Gespräch mit Theresia Enzensberger im Marta Herford

Herford. Am Donnerstag, dem 21. Januar, um 19 Uhr präsentiert Marta Herford eine Online-Veranstaltung anlässlich der Ausstellung „Trügerische Bilder – Ein Spiel mit Malerei und Fotografie“ mit der Autorin und Journalistin Theresia Enzensberger. Nachrichtenbilder sind prägend für unsere Wahrnehmung bedeutender Meldungen. Enzensberger geht aktuellen, prägnanten Medienbildern auf den Grund und beleuchtet deren Symbolik und Wirkungskraft auf anschauliche Weise. Nicht zuletzt bekannt durch ihre monatliche Kolumne „Iconoclash – Theresia Enzensberger über die Zeichen der Zeit“ in „Monopol – Magazin für Kunst und Leben“, macht die Autorin die Bilder neben den Nachrichteninhalten zum zentralen Thema in ihrem Vortrag: Was sagen diese (fotografischen) Darstellungen aus, warum sind sie meist so wirkmächtig? Mit besonderem Blick aufs Detail interpretiert und veranschaulicht sie markante Bildelemente. Im Anschluss folgt eine kleine Gesprächsrunde mit Marta-Kuratorin Wiebke Hahn und der Gelegenheit auch fürs Publikum, Fragen zu stellen. Die kostenfreie Veranstaltung findet auf der Plattform Zoom statt (Dauer ca. 1 Std.). Ein Zugangslink ist nach Anmeldung per E-Mail an franziska.brueckmann@marta-herford.de erhältlich.

Theresia Enzensberger (*1986 in München) studierte Film und Filmwissenschaft am Bard College in New York. Sie schreibt als freie Journalistin unter anderem für die FAZ, FAS, ZEIT Online und die NZZ. 2014 gründete sie das BLOCK Magazin, das 2016 bei den „Lead Awards“ als bestes Newcomer-Magazin ausgezeichnet wurde. 2017 erschien ihr erster Roman „Blaupause“ beim Hanser Verlag. Sie lebt und arbeitet in Berlin.