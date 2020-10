Trotz Corona pünktlicher Start ins Studium

FHM eröffnet Nachrück-Verfahren für Studienbewerber

Bielefeld. Habe ich den Studienplatz bekommen oder nicht? Diese Frage stellen Sich gerade zahlreiche Studienbewerber. Die Corona-Pandemie hat viele Hochschulen dazu bewegt, den Studienstart nach hinten zu verschieben. Während die einen mit der Situation zu kämpfen haben, konnten sich andere Hochschulen auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) startete pünktlich und sicher im Oktober ins neue Studienjahr. Jetzt hat die Hochschule aufgrund der Nachfrage ein Nachrückverfahren eröffnet: Auch kurzfristig ist es für Studieninteressierte unter www.fh-mittelstand.de/online-bewerbung/ möglich, sich an der FHM einzuschreiben und direkt mit dem Studium zu starten, ohne Zeit zu verlieren.

Durch kleine Studiengruppen von rund 15 Personen und eine umfassende Expertise im Bereich Onlinelehre kann die FHM flexibel auf die Vorgaben der Ministerien reagieren und den Studienstart pünktlich realisieren – unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wenn möglich am Campus oder aber die Studierenden treffen sich bei Online-Vorlesungen im virtuellen Raum. Bewerbungen sind in allen Studiengängen

Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM):

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.311 Studierenden, 250 Mitarbeitern, 95 Professoren und 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Berlin, Frechen, Hannover, Köln, Rostock und Schwerin. Das Angebot umfasst 49 Studiengänge in den drei Fachbereichen Wirtschaft, Medien sowie Personal, Gesundheit & Soziales. Studierende können in Vollzeit, Teilzeit, dual oder im Fernstudium den Bachelor oder Master absolvieren. Auch Promotionsprogramme in Kooperation mit britischen Universitäten gehören zum Angebot der Hochschule. Das Portfolio wird komplettiert durch ein breites Weiterbildungsprogramm. Die FHM wurde im Jahr 2000 vom Mittelstand für den Mittelstand in Bielefeld gegründet und hat sich seither durch anwendungsorientierte Forschung und Praxisprojekte als starker Partner für die Wirtschaft etabliert. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.