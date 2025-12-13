Tipps für weihnachtliche Geschenkideen aus der City

Staatsbad Oeynhausen unterstützt lokale Geschäfte im Weihnachtsgeschäft

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Und deshalb bietet die Staatsbad GmbH in diesen Tagen einen besonderen Service an: Auf der Website staatsbad-oeynhausen.de stellt sie unter dem Titel „Weihnachtlicher Einzelhandel” zahlreiche in der Bad Oeynhausener Innenstadt liegende Läden vor, in denen man schöne Geschenke kaufen kann. „Nach einer schwierigen Zeit durch die Baustellen-Belastung möchten wir damit den Einzelhandel im so wichtigen Weihnachtsgeschäft unterstützen“, sagt Staatsbad-Geschäftsführerin Beate Krämer.

Denn der Einzelhandel in der City muss sich wahrlich nicht verstecken. Innenstadt Bad Oeynhausen, das heißt: Vielfalt auf kleinem Raum, kurze Wege beim Einkauf. Und vor allem: persönliche Beratung. Wer auf der Suche ist nach Geschenken – und wer ist das nicht in diesen Tagen? – findet hier viele inhabergeführte Läden mit ganz eigenem Charme, von der Mode-Boutique über den Geschenke-Spezialisten bis zum Juwelier.

Manche haben eine große Tradition, andere ganz frisch eröffnet. Das Angebot reicht von wertigem Spielzeug und nachhaltiger Upcycling-Kleidung über trendige arabische Düfte und ausgefallene Deko-Artikel bis zu exklusivem Schmuck. Liebevoll ausgewählte Sortimente, individueller Service, Überraschungen für Entdecker: Die City hat all das zu bieten. Und nicht selten gibt es zum Einkaufserlebnis auch mal ein Gläschen Sekt.

In ausführlichen und zugewandten Porträts werden auf der Website des Staatsbads die Geschäfte und ihre Inhaberinnen und Inhaber vorgestellt – mit vielen Tipps für maximale Freude unterm Weihnachtsbaum.